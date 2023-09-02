https://sputnikarabic.ae/20230902/مقتل-7-أشخاص-بهجوم-مسلح-على-مسجد-في-شمال-غربي-نيجيريا-1080640065.html
مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح على مسجد في شمال غربي نيجيريا
مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح على مسجد في شمال غربي نيجيريا
قتل 7 أشخاص إثر هجوم مسلح على مسجد في مدينة كادونا شمال غربي نيجيريا. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T15:00+0000
2023-09-02T15:00+0000
2023-09-02T15:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
نيجيريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/0b/1049822284_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_add1a1a14a3a0f1376df917964823d17.jpg
القاهرة- سبوتنيك. قالت صحيفة "بلس نيجيريا" المحلية، اليوم السبت، "لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم عندما هاجم قطاع الطرق المسلحين، المصلين في مسجد بقرية سايا سايا بولاية كادونا".وبحسب وسيلة الإعلام المحلية، "وقع الحادث حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلي".وأضاف مصدر محلي، للصحيفة، أن "اثنين آخرين من القرويين أصيبا بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأكد مسؤول محلي في القرية ملام عبد الرحمن يوسف، وقوع الحادثة، قائلا إن رئيس الحراسة في القرية كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد.وتكررت الهجمات المسلحة على مساجد في نيجيريا خلال العام الماضي، حيث شهدت ولاية دلتا في الجنوب هجوما مسلحا أسفر عن إصابة 11 مصليا أثناء صلاة الجمعة، وبوقت سابق شهدت ولاية زمفرة مقتل 15 شخصا في مسجد أثناء صلاة الجمعة أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230829/نيجيريا-تعتزم-تخفيف-بعض-العقوبات-المفروضة-على-النيجر-1080539787.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/0b/1049822284_105:0:1913:1356_1920x0_80_0_0_a8becbe88633d277ed4a070f4cd6bf07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا
العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا
مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح على مسجد في شمال غربي نيجيريا
تابعنا عبر
قتل 7 أشخاص إثر هجوم مسلح على مسجد في مدينة كادونا شمال غربي نيجيريا.
القاهرة- سبوتنيك. قالت صحيفة "بلس نيجيريا" المحلية، اليوم السبت، "لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم عندما هاجم قطاع الطرق المسلحين، المصلين في مسجد بقرية سايا سايا بولاية كادونا".
وبحسب المصدر، فإن خمسة من الضحايا قتلوا في المسجد، بينما قتلت الضحيتان الأخريتان في مواقع مختلفة داخل المنطقة.
وبحسب وسيلة الإعلام المحلية، "وقع الحادث حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلي".
وأضاف مصدر محلي، للصحيفة، أن "اثنين آخرين من القرويين أصيبا بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأكد مسؤول محلي في القرية ملام عبد الرحمن يوسف، وقوع الحادثة، قائلا إن رئيس الحراسة في القرية كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد.
وتكررت الهجمات المسلحة على مساجد في نيجيريا خلال العام الماضي، حيث شهدت ولاية دلتا في الجنوب هجوما مسلحا أسفر عن إصابة 11 مصليا أثناء صلاة الجمعة، وبوقت سابق شهدت ولاية زمفرة مقتل 15 شخصا في مسجد أثناء صلاة الجمعة أيضا.