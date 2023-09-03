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https://sputnikarabic.ae/20230903/إخلاء-محطة-قطارات-كييفسكي-في-موسكو-بعد-بلاغ-بوجود-عبوة-ناسفة-داخل-المحطة-1080647972.html
إخلاء محطة قطارات "كييفسكي" في موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة
إخلاء محطة قطارات "كييفسكي" في موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة
أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بإخلاء محطة "كييفسكي" للسكك الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T04:45+0000
2023-09-03T05:03+0000
روسيا
موسكو
محطة قطارات
قطارات
عبوة ناسفة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في محطة كييفسكي للسكك الحديدية تجري عملية إجلاء للمواطنين".ومحطة " كييفسكي" هي إحدى محطات السكك الحديدية التسع في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الشرطة كانت قد تلقت في مختلف أقاليم البلاد اتصالات هاتفية أفاد فيها أصحابها بوجود عبوات ناسفة في مواقع حيوية وحساسة مكتظة كمحطات القطارات والحافلات والمطارات ومترو الأنفاق والجامعات والمدارس ومراكز الترفيه وغيرها.وذكرت الشرطة أن جميع البلاغات كانت كاذبة، لكن العمل مستمر للكشف عن أصحابها.
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روسيا, موسكو, محطة قطارات, قطارات, عبوة ناسفة
روسيا, موسكو, محطة قطارات, قطارات, عبوة ناسفة

إخلاء محطة قطارات "كييفسكي" في موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة

04:45 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 03.09.2023)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو "كراسنايا بريسنيا" في موسكو، 27 يوليو 2020
إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بإخلاء محطة "كييفسكي" للسكك الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في محطة كييفسكي للسكك الحديدية تجري عملية إجلاء للمواطنين".
ومحطة " كييفسكي" هي إحدى محطات السكك الحديدية التسع في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".
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تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الشرطة كانت قد تلقت في مختلف أقاليم البلاد اتصالات هاتفية أفاد فيها أصحابها بوجود عبوات ناسفة في مواقع حيوية وحساسة مكتظة كمحطات القطارات والحافلات والمطارات ومترو الأنفاق والجامعات والمدارس ومراكز الترفيه وغيرها.
وذكرت الشرطة أن جميع البلاغات كانت كاذبة، لكن العمل مستمر للكشف عن أصحابها.
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