https://sputnikarabic.ae/20230903/إخلاء-محطة-قطارات-كييفسكي-في-موسكو-بعد-بلاغ-بوجود-عبوة-ناسفة-داخل-المحطة-1080647972.html
إخلاء محطة قطارات "كييفسكي" في موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة
إخلاء محطة قطارات "كييفسكي" في موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة
أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بإخلاء محطة "كييفسكي" للسكك الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T04:45+0000
2023-09-03T04:45+0000
2023-09-03T05:03+0000
روسيا
موسكو
محطة قطارات
قطارات
عبوة ناسفة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في محطة كييفسكي للسكك الحديدية تجري عملية إجلاء للمواطنين".ومحطة " كييفسكي" هي إحدى محطات السكك الحديدية التسع في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الشرطة كانت قد تلقت في مختلف أقاليم البلاد اتصالات هاتفية أفاد فيها أصحابها بوجود عبوات ناسفة في مواقع حيوية وحساسة مكتظة كمحطات القطارات والحافلات والمطارات ومترو الأنفاق والجامعات والمدارس ومراكز الترفيه وغيرها.وذكرت الشرطة أن جميع البلاغات كانت كاذبة، لكن العمل مستمر للكشف عن أصحابها.
https://sputnikarabic.ae/20230903/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-لأوكرانيا-خاصة-بمنظومة-إس--200-1080647699.html
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روسيا, موسكو, محطة قطارات, قطارات, عبوة ناسفة
روسيا, موسكو, محطة قطارات, قطارات, عبوة ناسفة
إخلاء محطة قطارات "كييفسكي" في موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة
04:45 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بإخلاء محطة "كييفسكي" للسكك الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في محطة كييفسكي للسكك الحديدية
تجري عملية إجلاء للمواطنين".
ومحطة " كييفسكي" هي إحدى محطات السكك الحديدية التسع في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".
تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الشرطة كانت قد تلقت في مختلف أقاليم البلاد اتصالات هاتفية أفاد فيها أصحابها بوجود عبوات ناسفة في مواقع حيوية وحساسة مكتظة كمحطات القطارات والحافلات والمطارات ومترو الأنفاق والجامعات والمدارس ومراكز الترفيه وغيرها.
وذكرت الشرطة أن جميع البلاغات كانت كاذبة، لكن العمل مستمر للكشف عن أصحابها.