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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230903/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-لأوكرانيا-خاصة-بمنظومة-إس--200-1080647699.html
المدفعية الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية خاصة بمنظومة "إس–200"
المدفعية الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية خاصة بمنظومة "إس–200"
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من سلافيانسك مستودعات ذخيرة للقوات... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T03:05+0000
2023-09-03T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المدفعية الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية وحدات تجمع الجنوب أصابت خمسة مستودعات ذخيرة للعدو ومنصة إطلاق صواريخ لمنظومة "إس–200" في منطقة سلافيانسك، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كارلوفكا".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، دمرت المدفعية الروسية أربع منصات مدافع ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع في مناطق بلدتي رايسكوي ودولغايا بالكا في يوم واحد.كما تم تنفيذ ضربات صاروخية على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الهجومي المنفصل الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-قاذفات-اللهب-سولتيبيوك-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا--عاجل-1080647504.html
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روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا

المدفعية الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية خاصة بمنظومة "إس–200"

03:05 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 03.09.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من سلافيانسك مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية خاصة لمنظومات صواريخ "إس–200".
موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية وحدات تجمع الجنوب أصابت خمسة مستودعات ذخيرة للعدو ومنصة إطلاق صواريخ لمنظومة "إس–200" في منطقة سلافيانسك، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كارلوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، دمرت المدفعية الروسية أربع منصات مدافع ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع في مناطق بلدتي رايسكوي ودولغايا بالكا في يوم واحد.
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا
02:15 GMT
كما تم تنفيذ ضربات صاروخية على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الهجومي المنفصل الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
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