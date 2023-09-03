https://sputnikarabic.ae/20230903/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-لأوكرانيا-خاصة-بمنظومة-إس--200-1080647699.html
المدفعية الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية خاصة بمنظومة "إس–200"
المدفعية الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية خاصة بمنظومة "إس–200"
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من سلافيانسك مستودعات ذخيرة للقوات... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T03:05+0000
2023-09-03T03:05+0000
2023-09-03T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المدفعية الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية وحدات تجمع الجنوب أصابت خمسة مستودعات ذخيرة للعدو ومنصة إطلاق صواريخ لمنظومة "إس–200" في منطقة سلافيانسك، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كارلوفكا".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، دمرت المدفعية الروسية أربع منصات مدافع ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع في مناطق بلدتي رايسكوي ودولغايا بالكا في يوم واحد.كما تم تنفيذ ضربات صاروخية على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الهجومي المنفصل الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-قاذفات-اللهب-سولتيبيوك-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا--عاجل-1080647504.html
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روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
المدفعية الروسية تدمر مستودعات ذخيرة أوكرانية خاصة بمنظومة "إس–200"
03:05 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من سلافيانسك مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية خاصة لمنظومات صواريخ "إس–200".
موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية وحدات تجمع الجنوب أصابت خمسة مستودعات ذخيرة للعدو ومنصة إطلاق صواريخ لمنظومة "إس–200" في منطقة سلافيانسك، بالإضافة إلى نقطة انتشار مؤقتة
للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كارلوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، دمرت المدفعية الروسية أربع منصات مدافع ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع في مناطق بلدتي رايسكوي ودولغايا بالكا في يوم واحد.
كما تم تنفيذ ضربات صاروخية على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الهجومي المنفصل الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.