https://sputnikarabic.ae/20230903/إعلام-ليبي-التحقيق-مع-المنقوش-يجري-عن-طريق-وسائل-التواصل-الاجتماعي-خصوصا-واتساب-1080666579.html
إعلام ليبي: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا "واتساب"
إعلام ليبي: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا "واتساب"
كشف مصدر حكومي ليبي، اليوم الأحد، "طريقة التحقيق مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الموقتة الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش". 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T19:37+0000
2023-09-03T19:37+0000
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ونقلت "بوابة الوسط" الليبية، عن المصدر الحكومي، قوله إن "التحقيق يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وخصوصًا واتساب".وأعلن النائب العام الليبي، أمس السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في رُوما.يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230903/نتنياهو-عن-تسريب-لقاء-وزير-خارجيته-مع-نظيرته-الليبية-كان-أمرا-غير-معتاد--1080660858.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إعلام ليبي: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا "واتساب"
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كشف مصدر حكومي ليبي، اليوم الأحد، "طريقة التحقيق مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الموقتة الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش".
ونقلت "بوابة الوسط
" الليبية، عن المصدر الحكومي، قوله إن "التحقيق يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وخصوصًا واتساب".
وأعلن النائب العام الليبي، أمس السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في رُوما.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية
تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.