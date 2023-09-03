https://sputnikarabic.ae/20230903/إيقاف-حركة-مرور-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا-1080647251.html
توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم
توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم
أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T01:12+0000
2023-09-03T01:12+0000
2023-09-03T01:19+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
حركة المرور الرئيسية
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وجاء في بيان على تليغرام، "حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا".وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل أمس السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
جمهورية القرم الروسية
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية
توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم
01:12 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 01:19 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا.
وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل أمس السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.