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https://sputnikarabic.ae/20230903/إيقاف-حركة-مرور-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا-1080647251.html
توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم
توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم
أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T01:12+0000
2023-09-03T01:19+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
حركة المرور الرئيسية
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وجاء في بيان على تليغرام، "حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا".وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل أمس السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية

توقف مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم

01:12 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 01:19 GMT 03.09.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، اليوم الأحد، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا.
وجاء في بيان على تليغرام، "حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا".
وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
1 سبتمبر, 23:28 GMT
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل أمس السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.
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