https://sputnikarabic.ae/20230903/إيني-الإيطالية-تعتزم-ضخ-استثمارات-قيمتها-77-مليار-دولار-في-مصر-1080664430.html

"إيني" الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 7.7 مليار دولار في مصر

"إيني" الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 7.7 مليار دولار في مصر

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية وشركاؤها ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار أميركي، خلال الـ 4 سنوات المقبلة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T17:27+0000

2023-09-03T17:27+0000

2023-09-03T17:27+0000

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وجاء في بيان الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أنه "تم استعراض تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، والتي تتم وفقًا لأعلى معايير الكفاءة، ما يجعل "إيني" وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر".وأشار إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في آذار/ مارس 2023. وفق البيان. وأعرب رئيس شركة "إيني" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين القاهرة وروما.وفي السياق نفسه، صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن "الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إيني"، وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية".وأعرب فهمي، عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية، وفق البيان.

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