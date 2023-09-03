عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-منشآت-لتخزين-الوقود-في-ميناء-أوديسا-1080653289.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت لتخزين الوقود في ميناء أوديسا
الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت لتخزين الوقود في ميناء أوديسا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها قامت بضربات متعددة باستخدام طائرات مسيرة على منشآت لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T10:49+0000
2023-09-03T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_e713fd8fad4790758c9bc320a219d7ef.jpg
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية شنت، ليل أمس السبت، هجوما جماعيا بطائرات مسيرة على منشآت تخزين الوقود المستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات العسكرية في ميناء ريني بمدينة أوديسا.ولفتت الوزارة إلى أن الضربات حققت أهدافها وتم تدمير جميع المنشآت المخصصة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية، دمرت فوق مقاطعة بيلغورود.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على "تلغرام" أنه "اليوم عند نحو الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
https://sputnikarabic.ae/20230903/وسائل-إعلام-أوكرانية-سماع-دوي-انفجار-عنيف-في-أوديسا-1080646989.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_c143a330a55158d38f6564b733ba460e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير منشآت لتخزين الوقود في ميناء أوديسا

10:49 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 03.09.2023)
© Sputnik . Denis Petrov / الانتقال إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Denis Petrov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها قامت بضربات متعددة باستخدام طائرات مسيرة على منشآت لتخزين الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية شنت، ليل أمس السبت، هجوما جماعيا بطائرات مسيرة على منشآت تخزين الوقود المستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات العسكرية في ميناء ريني بمدينة أوديسا.
ولفتت الوزارة إلى أن الضربات حققت أهدافها وتم تدمير جميع المنشآت المخصصة.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجار عنيف في أوديسا
00:24 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية، دمرت فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على "تلغرام" أنه "اليوم عند نحو الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала