https://sputnikarabic.ae/20230903/وسائل-إعلام-أوكرانية-سماع-دوي-انفجار-عنيف-في-أوديسا-1080646989.html
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجار عنيف في أوديسا
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجار عنيف في أوديسا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا غرب البلاد. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T00:24+0000
2023-09-03T00:24+0000
2023-09-03T00:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أوديسا
انفجارات
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارًا من الساعة 01.05 (بالتزامن مع توقيت موسكو)، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة أوديسا.هذا بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلان-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-نيكولايف-وأوديسا-في-أوكرانيا-1080646736.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أوديسا, انفجارات, روسيا
أخبار أوكرانيا, أوديسا, انفجارات, روسيا
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجار عنيف في أوديسا
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا غرب البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارًا من الساعة 01.05 (بالتزامن مع توقيت موسكو)، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة أوديسا
.
هذا بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.