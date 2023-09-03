https://sputnikarabic.ae/20230903/السفير-الإيراني-الجديد-لدى-السعودية-يعلن-رسميا-موعد-توجهه-إلى-الرياض-1080664764.html

السفير الإيراني الجديد لدى السعودية يعلن رسميا موعد توجهه إلى الرياض

السفير الإيراني الجديد لدى السعودية يعلن رسميا موعد توجهه إلى الرياض

أعلن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، أنه سيتوجه إلى الرياض يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن السفير السعودي في طهران أيضا سيصل في غضون هذه... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T17:40+0000

2023-09-03T17:40+0000

2023-09-03T17:40+0000

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وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".وقال: إنه يعتقد أن تطوير وتعميق العلاقات بين إيران والسعودية سيكون له آثار إيجابية وفعالة تماما"، مؤكدا أن "التعاون مع دول المنطقة سيحقق الأمن الداخلي ولن تحتاج منطقتنا إلى وجود القوات الأجنبية".وكان عنايتي التقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى موقع السفارة في الرياض.وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "عبد اللهيان أكد على تطوير وتعميق سياسة الجوار"، معتبرا أنه من المهم تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار فرص التعاون الثنائي والمتنوع. المجالات المتعددة الأطراف.واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

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