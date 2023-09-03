https://sputnikarabic.ae/20230903/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عنقودية-على-دونيتسك-1080647399.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T01:47+0000
2023-09-03T01:47+0000
2023-09-03T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قنابل عنقودية
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم".يذكر أن القذائف عيار 155 ملم تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني، ومنها مدافع هاوتزر بعيدة المدى "إم 777" أمريكية الصنع، ومدافع ذاتية الحركة "بي زد إتش 2000 " ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية الصنع و"سيزار" فرنسية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230903/وسائل-إعلام-أوكرانية-سماع-دوي-انفجار-عنيف-في-أوديسا-1080646989.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قنابل عنقودية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, قنابل عنقودية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية
01:47 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 05:34 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين
من عيار 155 ملم".
يذكر أن القذائف عيار 155 ملم تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني، ومنها مدافع هاوتزر بعيدة المدى "إم 777" أمريكية الصنع، ومدافع ذاتية الحركة "بي زد إتش 2000 " ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية الصنع و"سيزار" فرنسية الصنع.