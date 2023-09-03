https://sputnikarabic.ae/20230903/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تقرر-تجميد-تنفيذ-أمر-السوداني-بإخلاء-مقر-العمليات-المشتركة-في-كركوك-1080660391.html
المحكمة الاتحادية في العراق تقرر تجميد تنفيذ أمر السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك
المحكمة الاتحادية في العراق تقرر تجميد تنفيذ أمر السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، أمرا "بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك لحين حسم الدعوى". 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:01+0000
2023-09-03T14:01+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية- واع، بأن "المحكمة عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتأجيل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، بناءً على الدعوى المقدمة إليها بهذا الشأن".ووجه السوداني، القوات الأمنية في المحافظة ببسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب، مشددا على أن تكون القوات الأمنية "حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية".وشهدت محافظة كركوك العراقية الليلة الماضية موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتلى ةجرحى من المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230903/العراق-متحدث-شرطة-كركوك-لـسبوتنيك-رفعنا-حظر-التجوال-في-المحافظة-بالكامل-والحياة-عادت-لطبيعتها-1080653000.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المحكمة الاتحادية في العراق تقرر تجميد تنفيذ أمر السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك
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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، أمرا "بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك لحين حسم الدعوى".