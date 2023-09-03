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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-قاذفات-اللهب-سولتيبيوك-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا--عاجل-1080647504.html
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T02:15+0000
2023-09-03T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
قاذفات اللهب
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرار نارية بتجمعات لقوات العدو في مناطق بلدات أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، أصاب سلاح الجو الروسي تجمعات مشاة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك وسوليدار وأرتيوموفسك وألكساندر- كالينوفسكي وأفديفسكي ومارينسكي.كما أشار مينيساشفيلي إلى أنه خلال سجال مدفعي دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر من طراز "إم 119" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز "ماستا بي" في بلدة بيلايا غورا، ومدفع "دي-20" في إيفانوداريفكا، بالإضافة إلى 3 مدافع هاون من عيار 120 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230903/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عنقودية-على-دونيتسك-1080647399.html
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القوات الروسية, روسيا, قاذفات اللهب, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, قاذفات اللهب, القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا

02:15 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 05:22 GMT 03.09.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا في منطقة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرار نارية بتجمعات لقوات العدو في مناطق بلدات أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، أصاب سلاح الجو الروسي تجمعات مشاة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك وسوليدار وأرتيوموفسك وألكساندر- كالينوفسكي وأفديفسكي ومارينسكي.
قنابل عنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية
01:47 GMT
كما أشار مينيساشفيلي إلى أنه خلال سجال مدفعي دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر من طراز "إم 119" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز "ماستا بي" في بلدة بيلايا غورا، ومدفع "دي-20" في إيفانوداريفكا، بالإضافة إلى 3 مدافع هاون من عيار 120 ملم.
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