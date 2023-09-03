https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-قاذفات-اللهب-سولتيبيوك-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا--عاجل-1080647504.html
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T02:15+0000
2023-09-03T02:15+0000
2023-09-03T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
قاذفات اللهب
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك ألحقت أضرار نارية بتجمعات لقوات العدو في مناطق بلدات أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، أصاب سلاح الجو الروسي تجمعات مشاة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك وسوليدار وأرتيوموفسك وألكساندر- كالينوفسكي وأفديفسكي ومارينسكي.كما أشار مينيساشفيلي إلى أنه خلال سجال مدفعي دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر من طراز "إم 119" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز "ماستا بي" في بلدة بيلايا غورا، ومدفع "دي-20" في إيفانوداريفكا، بالإضافة إلى 3 مدافع هاون من عيار 120 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230903/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عنقودية-على-دونيتسك-1080647399.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, قاذفات اللهب, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, قاذفات اللهب, القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا
02:15 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 05:22 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، اليوم الأحد، بأن قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا في منطقة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مينيساشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "طواقم قاذفات اللهب الثقيلة سولتيبيوك
ألحقت أضرار نارية بتجمعات لقوات العدو في مناطق بلدات أندريفكا وكليششيفكا ورازدولوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ مينيساشفيلي، أصاب سلاح الجو الروسي تجمعات مشاة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك وسوليدار وأرتيوموفسك وألكساندر- كالينوفسكي وأفديفسكي ومارينسكي.
كما أشار مينيساشفيلي إلى أنه خلال سجال مدفعي دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر من طراز "إم 119" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز "ماستا بي" في بلدة بيلايا غورا، ومدفع "دي-20" في إيفانوداريفكا، بالإضافة إلى 3 مدافع هاون من عيار 120 ملم.