https://sputnikarabic.ae/20230903/رئيسي-لجنة-التعاون-الاقتصادي-المشتركة-بين-إيران-وتركيا-ستسهل-التعامل-التجاري-بين-البلدين-1080667297.html
رئيسي: لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وتركيا ستسهل التعامل التجاري بين البلدين
رئيسي: لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وتركيا ستسهل التعامل التجاري بين البلدين
أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن يرتفع مستوى التعاون بين البلدين وتحسينه بشكل أكبر في الفترة المقبلة. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T20:32+0000
2023-09-03T20:32+0000
2023-09-03T20:32+0000
إيران
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وأكد رئيسي، خلال لقاءه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يزور طهران حاليا، أن "تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين طهران وأنقرة خيارا مؤثرا في تسهيل التعامل التجاري بين البلدين"، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه، قال قيدان إنه "من الممكن تحقيق هدف رفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من 30 مليار دولار"، مؤكدا أن تركيا تريد تحقيق ذلك".كان فيدان، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الرئيس الإيراني سيحل ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة"، مشيرا أنه ناقش تفاصيل الزيارة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسب وكالة فارس الإيرانية. وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتوجه تركيا وإيران بشكل دوري ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران، واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230903/تركيا-تستعد-لاستضافة-الرئيس-الإيراني-خلال-الأيام-المقبلة-1080663770.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
رئيسي: لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وتركيا ستسهل التعامل التجاري بين البلدين
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أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن يرتفع مستوى التعاون بين البلدين وتحسينه بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
وأكد رئيسي، خلال لقاءه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يزور طهران حاليا، أن "تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين طهران وأنقرة خيارا مؤثرا في تسهيل التعامل التجاري بين البلدين"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
من جانبه، قال قيدان إنه "من الممكن تحقيق هدف رفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من 30 مليار دولار"، مؤكدا أن تركيا تريد تحقيق ذلك".
كان فيدان، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الرئيس الإيراني سيحل ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة"، مشيرا أنه ناقش تفاصيل الزيارة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية
، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.
وتوجه تركيا وإيران بشكل دوري ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران، واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.