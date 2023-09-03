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https://sputnikarabic.ae/20230903/سفير-البرازيل-لدى-إثيوبيا-بريكس-تمتلك-سلسلة-مبادرات-مترابطة-1080663247.html
سفير البرازيل لدى إثيوبيا: "بريكس" تمتلك سلسلة مبادرات مترابطة
سفير البرازيل لدى إثيوبيا: "بريكس" تمتلك سلسلة مبادرات مترابطة
قال جاندير سانتوس، سفير البرازيل لدى أديس أبابا، إن انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يفتح مجالا جديدا للتعاون معها. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T15:46+0000
2023-09-03T15:46+0000
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ولفت سانتوس إلى أن مبادرات "بريكس" التي يمكن التعاون من خلالها تشمل مجلس أعمال المجموعة وبنك التنمية الجديد إضافة إلى تحالف سيدات الأعمال، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إينا" الإثيوبية، اليوم الأحد.وأوضح السفير البرازيلي إلى أن آليات التعاون ستشمل العلوم والتكنولوجيا والتعليم والرياضة والفنون والعديد من المجالات الأخرى.وتابع: "رغبة عدد كبير من الدول في الانضمام لـ "بريكس" يؤكد أن هناك اهتماما متزايدا بالمجموعة من قبل الدول النامية".وقال جاندير سانتوس، ستصبح إثيوبيا عضوا في "بريكس" في المستقبل القريب وبناء على ذلك سيتم تبادل وجهات النظر معها فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تمتلك فيها خبرة كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك سيضاف إلى العلاقات الودية بين البلدين الممتدة لأكثر من 7 عقود.وتتكون مجموعة "بريكس" من 5 دول هي البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا. وفي قمتها الأخيرة "بريكس 2023" أعلنت المجموعة موافقة أعضائها على ضم 6 دول أخرى لتوسيع المجموعة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل بينها إثيوبيا، إضافة إلى مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار البرازيل , قمة بريكس 2023, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار البرازيل , قمة بريكس 2023, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم

سفير البرازيل لدى إثيوبيا: "بريكس" تمتلك سلسلة مبادرات مترابطة

15:46 GMT 03.09.2023
© Sputnikتوسع مجموعة بريكس
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
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قال جاندير سانتوس، سفير البرازيل لدى أديس أبابا، إن انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يفتح مجالا جديدا للتعاون معها.
ولفت سانتوس إلى أن مبادرات "بريكس" التي يمكن التعاون من خلالها تشمل مجلس أعمال المجموعة وبنك التنمية الجديد إضافة إلى تحالف سيدات الأعمال، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إينا" الإثيوبية، اليوم الأحد.
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وأوضح السفير البرازيلي إلى أن آليات التعاون ستشمل العلوم والتكنولوجيا والتعليم والرياضة والفنون والعديد من المجالات الأخرى.
وتابع: "رغبة عدد كبير من الدول في الانضمام لـ "بريكس" يؤكد أن هناك اهتماما متزايدا بالمجموعة من قبل الدول النامية".
وقال جاندير سانتوس، ستصبح إثيوبيا عضوا في "بريكس" في المستقبل القريب وبناء على ذلك سيتم تبادل وجهات النظر معها فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تمتلك فيها خبرة كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك سيضاف إلى العلاقات الودية بين البلدين الممتدة لأكثر من 7 عقود.
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وتتكون مجموعة "بريكس" من 5 دول هي البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا.
وفي قمتها الأخيرة "بريكس 2023" أعلنت المجموعة موافقة أعضائها على ضم 6 دول أخرى لتوسيع المجموعة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل بينها إثيوبيا، إضافة إلى مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين.
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