https://sputnikarabic.ae/20230903/سيناتور-أمريكي-يتحدث-عن-حجة-قوية-لمنع-ترامب-من-الترشح-للانتخابات-1080665387.html

سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات

سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات

أفاد السيناتور الديمقراطي الأمريكي، تيم كين، بأن هناك "حجة قوية" لمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموجب... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T18:31+0000

2023-09-03T18:31+0000

2023-09-03T18:31+0000

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وقال كين في مقابلة، ردا على سؤال عن إمكانية استبعاد ترامب من المشاركة في الانتخابات بموجب التعديل الرابع عشر: "في رأيي، تم إنشاء الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. كان ضروريا من أجل التدخل في الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا. لذلك أعتقد أن هناك حجة قوية".وفي الوقت نفسه، وفي حديثه عن محتوى التعديل، أضاف السيناتور من ولاية فرجينيا أن هناك "لغة محددة". ينص القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور أمريكا أن يستبعد من الانتخابات أي شخص شغل سابقًا منصبًا مدنيًا أو عسكريًا إذا شارك في تمرد أو عصيان أو قدم الدعم لمثل هذه الأعمال.وفي وقت سابق، ذكر ترامب أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية لعام 2024. وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ "التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق". ويزعم أن ترامب ارتكب الأفعال المنسوبة بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.

https://sputnikarabic.ae/20230828/فرنسا-تحذر-أوروبا-من-عودة-ترامب-إلى-السلطة-1080489160.html

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