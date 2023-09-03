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سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات
سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات
أفاد السيناتور الديمقراطي الأمريكي، تيم كين، بأن هناك "حجة قوية" لمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموجب... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T18:31+0000
2023-09-03T18:31+0000
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وقال كين في مقابلة، ردا على سؤال عن إمكانية استبعاد ترامب من المشاركة في الانتخابات بموجب التعديل الرابع عشر: "في رأيي، تم إنشاء الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. كان ضروريا من أجل التدخل في الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا. لذلك أعتقد أن هناك حجة قوية".وفي الوقت نفسه، وفي حديثه عن محتوى التعديل، أضاف السيناتور من ولاية فرجينيا أن هناك "لغة محددة". ينص القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور أمريكا أن يستبعد من الانتخابات أي شخص شغل سابقًا منصبًا مدنيًا أو عسكريًا إذا شارك في تمرد أو عصيان أو قدم الدعم لمثل هذه الأعمال.وفي وقت سابق، ذكر ترامب أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية لعام 2024. وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ "التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق". ويزعم أن ترامب ارتكب الأفعال المنسوبة بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات

18:31 GMT 03.09.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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أفاد السيناتور الديمقراطي الأمريكي، تيم كين، بأن هناك "حجة قوية" لمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموجب التعديل الـ14.
وقال كين في مقابلة، ردا على سؤال عن إمكانية استبعاد ترامب من المشاركة في الانتخابات بموجب التعديل الرابع عشر: "في رأيي، تم إنشاء الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. كان ضروريا من أجل التدخل في الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا. لذلك أعتقد أن هناك حجة قوية".
وفي الوقت نفسه، وفي حديثه عن محتوى التعديل، أضاف السيناتور من ولاية فرجينيا أن هناك "لغة محددة". ينص القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور أمريكا أن يستبعد من الانتخابات أي شخص شغل سابقًا منصبًا مدنيًا أو عسكريًا إذا شارك في تمرد أو عصيان أو قدم الدعم لمثل هذه الأعمال.
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وفي وقت سابق، ذكر ترامب أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية لعام 2024. وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.
وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ "التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق". ويزعم أن ترامب ارتكب الأفعال المنسوبة بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.
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