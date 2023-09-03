https://sputnikarabic.ae/20230903/سيناتور-أمريكي-يتحدث-عن-حجة-قوية-لمنع-ترامب-من-الترشح-للانتخابات-1080665387.html
سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات
سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات
أفاد السيناتور الديمقراطي الأمريكي، تيم كين، بأن هناك "حجة قوية" لمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموجب... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T18:31+0000
2023-09-03T18:31+0000
2023-09-03T18:31+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2d686a4610c611943366155ec9bfe1e.jpg
وقال كين في مقابلة، ردا على سؤال عن إمكانية استبعاد ترامب من المشاركة في الانتخابات بموجب التعديل الرابع عشر: "في رأيي، تم إنشاء الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. كان ضروريا من أجل التدخل في الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا. لذلك أعتقد أن هناك حجة قوية".وفي الوقت نفسه، وفي حديثه عن محتوى التعديل، أضاف السيناتور من ولاية فرجينيا أن هناك "لغة محددة". ينص القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور أمريكا أن يستبعد من الانتخابات أي شخص شغل سابقًا منصبًا مدنيًا أو عسكريًا إذا شارك في تمرد أو عصيان أو قدم الدعم لمثل هذه الأعمال.وفي وقت سابق، ذكر ترامب أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية لعام 2024. وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ "التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق". ويزعم أن ترامب ارتكب الأفعال المنسوبة بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.
https://sputnikarabic.ae/20230828/فرنسا-تحذر-أوروبا-من-عودة-ترامب-إلى-السلطة-1080489160.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_e27def4b6a1dea418de3e28ddfb3d467.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور أمريكي يتحدث عن "حجة قوية" لمنع ترامب من الترشح للانتخابات
تابعنا عبر
أفاد السيناتور الديمقراطي الأمريكي، تيم كين، بأن هناك "حجة قوية" لمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموجب التعديل الـ14.
وقال كين في مقابلة، ردا على سؤال عن إمكانية استبعاد ترامب من المشاركة في الانتخابات بموجب التعديل الرابع عشر: "في رأيي، تم إنشاء الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. كان ضروريا من أجل التدخل في الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا. لذلك أعتقد أن هناك حجة قوية".
وفي الوقت نفسه، وفي حديثه عن محتوى التعديل، أضاف السيناتور من ولاية فرجينيا أن هناك "لغة محددة". ينص القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور أمريكا أن يستبعد من الانتخابات أي شخص شغل سابقًا منصبًا مدنيًا أو عسكريًا إذا شارك في تمرد أو عصيان أو قدم الدعم لمثل هذه الأعمال.
وفي وقت سابق، ذكر ترامب أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية لعام 2024. وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.
وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ "التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق". ويزعم أن ترامب ارتكب الأفعال المنسوبة بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.