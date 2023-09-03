https://sputnikarabic.ae/20230903/وزير-الدفاع-الأوكراني-إجمالي-المساعدات-العسكرية-الغربية-لأوكرانيا-100-مليار-دولار-1080668049.html
وزير الدفاع الأوكراني: إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 100 مليار دولار
وزير الدفاع الأوكراني: إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 100 مليار دولار
قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بلاده تلقت مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 100 مليار دولار من الحلفاء الغربيين منذ بدء الأعمال العدائية في فبراير/شباط... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T21:26+0000
2023-09-03T21:26+0000
2023-09-03T23:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059270228_0:39:2965:1707_1920x0_80_0_0_2af8adb7b80733feb752f9847b408256.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ريزنيكوف، اليوم الأحد، "إذا قمنا بحساب وتقييم جميع حزم المساعدات اليوم... فقد تلقينا (أوكرانيا) أسلحة ومعدات مختلفة، من خراطيش وقذائف وطلقات، أعتقد أن قيمتها تبلغ حوالي 100 مليار دولار".وقال وزير الدفاع أيضًا، إن "كييف تلقت أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية من واشنطن وحدها"، مضيفًا أن أوكرانيا اشترت أسلحة ومعدات دفاعية باستخدام الأموال من ميزانية الدولة، لكن الجزء الأكبر من أموال البلاد تم إنفاقه على المخصصات النقدية ومدفوعات التعويضات للقوات الأوكرانية.ودعم حلفاء أوكرانيا من الغرب بالأسلحة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة وقد تطور دعمهم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب إلى الأسلحة الثقيلة. وفي الأشهر الأخيرة، حثت كييف الجهات المانحة على تقديم طائرات مقاتلة. وحذرت روسيا مرارا وتكرارا من إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230805/أسير-أوكراني-يعتقد-أن-أوكرانيا-أصبحت-ساحة-اختبار-للأسلحة-الغربية-1079808826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059270228_319:0:2647:1746_1920x0_80_0_0_132cca989b1e8adaaf0ac9c16ebb1697.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
وزير الدفاع الأوكراني: إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 100 مليار دولار
21:26 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 23:12 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بلاده تلقت مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 100 مليار دولار من الحلفاء الغربيين منذ بدء الأعمال العدائية في فبراير/شباط 2022، مضيفًا أن المساعدة الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة وحدها تبلغ أكثر من 50 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ريزنيكوف، اليوم الأحد، "إذا قمنا بحساب وتقييم جميع حزم المساعدات اليوم... فقد تلقينا (أوكرانيا) أسلحة ومعدات مختلفة، من خراطيش وقذائف وطلقات، أعتقد أن قيمتها تبلغ حوالي 100 مليار دولار".
وقال وزير الدفاع أيضًا، إن "كييف تلقت أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية من واشنطن وحدها"، مضيفًا أن أوكرانيا اشترت أسلحة ومعدات دفاعية باستخدام الأموال من ميزانية الدولة، لكن الجزء الأكبر من أموال البلاد تم إنفاقه على المخصصات النقدية ومدفوعات التعويضات للقوات الأوكرانية.
ودعم حلفاء أوكرانيا من الغرب بالأسلحة
منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة وقد تطور دعمهم من ذخائر المدفعية الخفيفة والتدريب إلى الأسلحة الثقيلة. وفي الأشهر الأخيرة، حثت كييف الجهات المانحة على تقديم طائرات مقاتلة. وحذرت روسيا مرارا وتكرارا من إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.