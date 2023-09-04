https://sputnikarabic.ae/20230904/أردوغان-يعتزم-خلال-لقائه-بوتين-إعلان-استعداد-بلاده-للتوسط-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1080670479.html

أردوغان يعتزم خلال لقائه مع بوتين إعلان استعداد بلاده للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية

أردوغان يعتزم خلال لقائه مع بوتين إعلان استعداد بلاده للتوسط في حل الأزمة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم الإعلان، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، عن استعداد... 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T06:14+0000

2023-09-04T06:14+0000

2023-09-04T06:31+0000

روسيا

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ونقلت صحيفة "ميليت" التركية عن مصادر قولها إن أردوغان يعتزم الإعلان عن استعداد بلاده للتوسط في الأزمة الأوكرانية، وسوف يشير إلى أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مضيفة أن "هناك أملا أيضًا في عودة روسيا إلى اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق أن بوتين وأردوغان سيعقدان محادثات اليوم في مدينة سوتشي الروسية.والخميس الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه بعث في الآونة الأخيرة برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقترح فيها حلولا محددة لمعالجة مخاوف روسيا بشأن القيود المفروضة على صادرات البلاد من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الجمعة الماضية، إن غوتيريش لم يتلق، حتى الآن، أي رد من روسيا على اقتراحه الجديد.وفي 18 يوليو/تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية خلال العام الماضي، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة.وشددت موسكو على أن قرار تعليق مشاركتها في الصفقة يعود إلى حقيقة أن الجزء المتعلق بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية من الاتفاق لم يتم الوفاء به، وخاصة فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" وفتح خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.

https://sputnikarabic.ae/20230904/مصدر-المفاوضات-المقررة-اليوم-بين-بوتين-وأردوغان-ستكون-بالغة-الأهمية-لمصير-صفقة-الحبوب--عاجل-1080669454.html

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