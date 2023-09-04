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https://sputnikarabic.ae/20230904/مصدر-المفاوضات-المقررة-اليوم-بين-بوتين-وأردوغان-ستكون-بالغة-الأهمية-لمصير-صفقة-الحبوب--عاجل-1080669454.html
مصدر: المفاوضات المقررة اليوم بين بوتين وأردوغان ستكون بالغة الأهمية لمصير صفقة الحبوب
مصدر: المفاوضات المقررة اليوم بين بوتين وأردوغان ستكون بالغة الأهمية لمصير صفقة الحبوب
أكد مصدر تركي، أن المحادثات المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، ستكون... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T02:59+0000
2023-09-04T03:29+0000
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
روسيا
البحر الأسود
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أنقرة - سبوتنيك. وقال مصدر في الوفد التركي المشارك في المفاوضات الرامية لاستئناف العمل بصفقة الحبوب: "هذه المفاوضات بين الزعيمين بالغة الأهمية. فيما يتعلق بمبادرتنا (مبادرة حبوب البحر الأسود)، مثلما قلت سيتم تحديد الخطوات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، وكما تعلمون هناك مخاطر حيال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، لذا فإن كافة التفاصيل، وكل التصريحات والاتفاقات ستكون مهمة جدا".وأعرب المصدر خلال حديثه عن أمله في أن تسفر المفاوضات بين أردوغان وبوتين عن نتيجة إيجابية.وكان المصدر كشف لـ "سبوتنيك" عن وجود مفاوضات بشأن إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت.
https://sputnikarabic.ae/20230904/مصدر-تركيا-تجري-مفاوضات-مع-الدول-الغربية-لإعادة-ربط-البنك-الزراعي-الروسي-بنظام-سويفت--عاجل-1080669352.html
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فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, روسيا, البحر الأسود
فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, روسيا, البحر الأسود

مصدر: المفاوضات المقررة اليوم بين بوتين وأردوغان ستكون بالغة الأهمية لمصير صفقة الحبوب

02:59 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 03:29 GMT 04.09.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . POOL
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أكد مصدر تركي، أن المحادثات المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، ستكون حاسمة بالنسبة لمصير صفقة الحبوب.
أنقرة - سبوتنيك. وقال مصدر في الوفد التركي المشارك في المفاوضات الرامية لاستئناف العمل بصفقة الحبوب: "هذه المفاوضات بين الزعيمين بالغة الأهمية. فيما يتعلق بمبادرتنا (مبادرة حبوب البحر الأسود)، مثلما قلت سيتم تحديد الخطوات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، وكما تعلمون هناك مخاطر حيال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، لذا فإن كافة التفاصيل، وكل التصريحات والاتفاقات ستكون مهمة جدا".
البنك الزراعي الروسي روسيلخزبنك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
مصدر: تركيا تجري مفاوضات مع الدول الغربية لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت
02:56 GMT
وأعرب المصدر خلال حديثه عن أمله في أن تسفر المفاوضات بين أردوغان وبوتين عن نتيجة إيجابية.
وكان المصدر كشف لـ "سبوتنيك" عن وجود مفاوضات بشأن إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت.
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