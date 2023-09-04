https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-تسلل-أوكرانية-إلى-مقاطعة-بريانسك-جنوب-غربي-البلاد-1080703747.html

الأمن الروسي يحبط محاولة تسلل أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد

الأمن الروسي يحبط محاولة تسلل أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد

أكد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أمس الاثنين، إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى المقاطعة. 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T21:44+0000

2023-09-04T21:44+0000

2023-09-04T21:44+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال حاكم المقاطعة، في بيان على تليغرام، اليوم الاثنين إن "موظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك ووحدات وزارة الدفاع الروسية في منطقة سيفسكي الحدودية بمقاطعة بريانسك أحبطوا محاولة تسلل إلى أراضي روسيا من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".وذكر حاكم مقاطعة بريانسك، في وقت سابق من اليوم، أن امرأة أصيبت إثر قصف أوكراني طال قرية زيرنوفو بمنطقة سوزيمسكي في المقاطعة.وكتب بوغوماز: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية زيرنوفو في منطقة سوزيمسكي. وأسفر عن ذلك إصابة امرأة من سكان القرية بجروح طفيفة. وتم تقديم كل المساعدة الطبية اللازمة لها".وأضاف بوغوماز أنه نتيجة للقصف تعرضت أجزاء أحد المباني السكنية لأضرار مادية، وانقطع التيار الكهربائي، مبيناً أن خدمات التشغيل والطوارئ باشرت عملها في الموقع، لمعاينة الأضرار وإصلاحها.هذا، وتقصف القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وارتفعت حدة القصف بعد فشل هجوم نظام كييف المضاد، ليتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

https://sputnikarabic.ae/20230816/الأمن-الفيدرالي-الروسي-القضاء-على-أربعة-مخربين-أوكرانيين-حاولوا-التسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-1080135412.html

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