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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-تسلل-أوكرانية-إلى-مقاطعة-بريانسك-جنوب-غربي-البلاد-1080703747.html
الأمن الروسي يحبط محاولة تسلل أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد
الأمن الروسي يحبط محاولة تسلل أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد
أكد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أمس الاثنين، إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى المقاطعة. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T21:44+0000
2023-09-04T21:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال حاكم المقاطعة، في بيان على تليغرام، اليوم الاثنين إن "موظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك ووحدات وزارة الدفاع الروسية في منطقة سيفسكي الحدودية بمقاطعة بريانسك أحبطوا محاولة تسلل إلى أراضي روسيا من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".وذكر حاكم مقاطعة بريانسك، في وقت سابق من اليوم، أن امرأة أصيبت إثر قصف أوكراني طال قرية زيرنوفو بمنطقة سوزيمسكي في المقاطعة.وكتب بوغوماز: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية زيرنوفو في منطقة سوزيمسكي. وأسفر عن ذلك إصابة امرأة من سكان القرية بجروح طفيفة. وتم تقديم كل المساعدة الطبية اللازمة لها".وأضاف بوغوماز أنه نتيجة للقصف تعرضت أجزاء أحد المباني السكنية لأضرار مادية، وانقطع التيار الكهربائي، مبيناً أن خدمات التشغيل والطوارئ باشرت عملها في الموقع، لمعاينة الأضرار وإصلاحها.هذا، وتقصف القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وارتفعت حدة القصف بعد فشل هجوم نظام كييف المضاد، ليتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الأمن-الفيدرالي-الروسي-القضاء-على-أربعة-مخربين-أوكرانيين-حاولوا-التسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-1080135412.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمن الروسي يحبط محاولة تسلل أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك جنوب غربي البلاد

21:44 GMT 04.09.2023
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© ЦОС ФСБ РФ
/
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أكد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، أمس الاثنين، إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال حاكم المقاطعة، في بيان على تليغرام، اليوم الاثنين إن "موظفي إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك ووحدات وزارة الدفاع الروسية في منطقة سيفسكي الحدودية بمقاطعة بريانسك أحبطوا محاولة تسلل إلى أراضي روسيا من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".
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وذكر حاكم مقاطعة بريانسك، في وقت سابق من اليوم، أن امرأة أصيبت إثر قصف أوكراني طال قرية زيرنوفو بمنطقة سوزيمسكي في المقاطعة.
وكتب بوغوماز: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية زيرنوفو في منطقة سوزيمسكي. وأسفر عن ذلك إصابة امرأة من سكان القرية بجروح طفيفة. وتم تقديم كل المساعدة الطبية اللازمة لها".
وأضاف بوغوماز أنه نتيجة للقصف تعرضت أجزاء أحد المباني السكنية لأضرار مادية، وانقطع التيار الكهربائي، مبيناً أن خدمات التشغيل والطوارئ باشرت عملها في الموقع، لمعاينة الأضرار وإصلاحها.
هذا، وتقصف القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وارتفعت حدة القصف بعد فشل هجوم نظام كييف المضاد، ليتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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