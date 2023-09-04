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الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات... صور
الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات... صور
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:38+0000
2023-09-04T09:38+0000
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وأفاد مصدر عسكري في الجيش بأن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.وأوضح أن المسيرة كانت محملة بمادة "الكريستال" المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.يشار إلى أن الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب.وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد "توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده"، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات... صور

09:38 GMT 04.09.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
طائرة مسيرة كوادكوبتر
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.
وأفاد مصدر عسكري في الجيش بأن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.
وأوضح أن المسيرة كانت محملة بمادة "الكريستال" المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
يشار إلى أن الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد "توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده"، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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