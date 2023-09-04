https://sputnikarabic.ae/20230904/الجيش-الأردني-يسقط-مسيرة-قادمة-من-سوريا-محملة-بالمخدرات-صور-1080679253.html
الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات... صور
الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات... صور
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:38+0000
2023-09-04T09:38+0000
2023-09-04T09:38+0000
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وأفاد مصدر عسكري في الجيش بأن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.وأوضح أن المسيرة كانت محملة بمادة "الكريستال" المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.يشار إلى أن الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب.وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد "توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده"، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجيش الأردني يسقط مسيرة قادمة من سوريا محملة بالمخدرات... صور
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.
وأفاد مصدر عسكري في الجيش بأن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.
وأوضح أن المسيرة كانت محملة بمادة "الكريستال" المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
يشار إلى أن الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب
.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد "توعد بالضرب بيد من حديد
لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده"، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.