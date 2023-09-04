https://sputnikarabic.ae/20230904/القوات-الروسية-تقصف-موقع-قيادة-القوات-الأوكرانية-غرب-فريموفكا-في-دونيتسك--عاجل-1080669128.html
القوات الروسية تدمر موقع قيادة القوات الأوكرانية غرب فريموفكا في دونيتسك
القوات الروسية تدمر موقع قيادة القوات الأوكرانية غرب فريموفكا في دونيتسك
قصفت القوات الروسية مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية غرب فريموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T02:06+0000
2023-09-04T02:06+0000
2023-09-04T02:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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وقال أوليغ تشيخوف، المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه "بمساعدة المدفعية الصاروخية والمدفعية، ضربت وحدات الخطوط الأمامية لمجموعة قوات "فوستوك" مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية غرب فريموفكا، ونقاط الانتشار المؤقت للقوات في ستارومايورسكي، ونوفوميخيليفكا، وفوهليدار، وكونستانتينوفكا في دونيتسك".ضاف تشيخوف أن الطيران الحربي الروسي شن هجمات استهدفت نقاط تجمع القوات والمعدات الأوكرانية في مناطق أوروجاينوي، وستارومايورسكي وفلاديميروفكا.هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-ومقاطعة-كورسك--عاجل-1080668338.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
القوات الروسية تدمر موقع قيادة القوات الأوكرانية غرب فريموفكا في دونيتسك
02:06 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 02:33 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
قصفت القوات الروسية مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية غرب فريموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال أوليغ تشيخوف، المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنه "بمساعدة المدفعية الصاروخية والمدفعية، ضربت وحدات الخطوط الأمامية لمجموعة قوات "فوستوك" مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية غرب فريموفكا، ونقاط الانتشار المؤقت للقوات في ستارومايورسكي، ونوفوميخيليفكا، وفوهليدار، وكونستانتينوفكا في دونيتسك".
ضاف تشيخوف أن الطيران الحربي الروسي شن هجمات استهدفت نقاط تجمع القوات والمعدات الأوكرانية في مناطق أوروجاينوي، وستارومايورسكي وفلاديميروفكا.
هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.