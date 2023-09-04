https://sputnikarabic.ae/20230904/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يؤكد-ضرورة-استكمال-الإطار-القانوني-للانتخابات-العامة-1080668850.html
المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه التقى، الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وإنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T00:46+0000
2023-09-04T00:46+0000
2023-09-04T00:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف باتيلي: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".كما التقى باتيلي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث أكدا أيضا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.وأضاف باتيلي في حسابه على موقع "إكس"، أن السايح أطلعه على آخر الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.وتعاني ليبيا من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيقوحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230902/عقيلة-صالح-يؤكد-مجددا-ضرورة-تشكيل-حكومة-ليبية-موحدة-مهمتها-إجراء-الانتخابات-1080638312.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة
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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه التقى، الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وإنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات.
وأضاف باتيلي: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".
كما التقى باتيلي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث أكدا أيضا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية
، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.
وأضاف باتيلي في حسابه على موقع "إكس"، أن السايح أطلعه على آخر الاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.
وتعاني ليبيا من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان
برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق
وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.