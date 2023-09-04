https://sputnikarabic.ae/20230904/المستشار-الألماني-شولتس-يظهر-بـرقعة-على-العين-بعد-الإصابة-في-وجهه-1080685179.html

المستشار الألماني شولتس يظهر بـ"رقعة عين" بعد الإصابة في وجهه

المستشار الألماني شولتس يظهر بـ"رقعة عين" بعد الإصابة في وجهه

نشر المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، صورة لنفسه وهو يضع رقعة على عينه، بعد إصابة في وجهه أثناء ممارسته لرياضة الجري. 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T11:36+0000

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وتعرض شولتس، أمس الأحد، لإصابات طفيفة بعد سقوطه أثناء ممارسة رياضة الجري، ما اضطره إلى إلغاء بعض مواعيده في ذلك اليوم.ونشر شولتس صورة له على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، والتي يظهر فيها مرتديا رقعة سوداء كبيرة على عينه اليمنى، مع ظهور علامات كشط حمراء حول حافة العين.وكتب شولتس في تعليق له: "يبدو الأمر أسوأ من ما هو عليه في الصورة".وأثارت صورة شولتس سيلًا من السخرية عبر الإنترنت، والتي تشبهه بالقراصنة بسبب رقعة عينه.وقال شتيفن هيبستريت، المتحدث باسم المستشار الألماني، إنه "على الرغم من إصابته، إلا أنه كان في حالة جيدة".وأضاف: "لقد كان شولتس في مزاج جيد هذا الصباح، على الرغم من أنه لا يزال يبدو متضررا بعض الشيء".وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد تعرض لإصابة في الوجه أثناء ممارسته الرياضة.

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