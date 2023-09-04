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https://sputnikarabic.ae/20230904/بايدن-يكشف-عن-حكمة-من-شيخوخته-1080698215.html
بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته
بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه مع التقدم في السن، وبغض النظر عن الانتقاد، فإن "الحكمة" فقط هي التي تزداد لديه، مجددا عدم رغبته بالنقاهة وترك العمل. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T16:08+0000
2023-09-04T16:08+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن متحدثا أمام تجمهر النقابات في مدينة فيلادلفيا، بمناسبة عيد العمال، اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، يقولون أن بايدن هذا، أصبح عجوزًا، أريدكم أن تعملوا أن الشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".واشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 25 أغسطس/ آب الماضي، من إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا.وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".
https://sputnikarabic.ae/20230904/إعلام-بايدن-يشعر-بخيبة-أمل-سببها-الرئيس-الصيني-1080678748.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته

16:08 GMT 04.09.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه مع التقدم في السن، وبغض النظر عن الانتقاد، فإن "الحكمة" فقط هي التي تزداد لديه، مجددا عدم رغبته بالنقاهة وترك العمل.
وقال بايدن متحدثا أمام تجمهر النقابات في مدينة فيلادلفيا، بمناسبة عيد العمال، اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، يقولون أن بايدن هذا، أصبح عجوزًا، أريدكم أن تعملوا أن الشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".

وأضاف: "لطالما مارست ذلك (العمل السياسي/ الترشح للرئاسة) لفترة أطول من أي شخص آخر، وخمنوا ماذا، سأستمر في القيام بذلك بمساعدتكم".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
إعلام: بايدن يشعر "بخيبة أمل" سببها الرئيس الصيني
09:27 GMT
واشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 25 أغسطس/ آب الماضي، من إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا.
وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".
وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".
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