https://sputnikarabic.ae/20230904/بايدن-يكشف-عن-حكمة-من-شيخوخته-1080698215.html
بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته
بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه مع التقدم في السن، وبغض النظر عن الانتقاد، فإن "الحكمة" فقط هي التي تزداد لديه، مجددا عدم رغبته بالنقاهة وترك العمل. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T16:08+0000
2023-09-04T16:08+0000
2023-09-04T16:08+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن متحدثا أمام تجمهر النقابات في مدينة فيلادلفيا، بمناسبة عيد العمال، اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، يقولون أن بايدن هذا، أصبح عجوزًا، أريدكم أن تعملوا أن الشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".واشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 25 أغسطس/ آب الماضي، من إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا.وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".
https://sputnikarabic.ae/20230904/إعلام-بايدن-يشعر-بخيبة-أمل-سببها-الرئيس-الصيني-1080678748.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يكشف عن "حكمة" من شيخوخته
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه مع التقدم في السن، وبغض النظر عن الانتقاد، فإن "الحكمة" فقط هي التي تزداد لديه، مجددا عدم رغبته بالنقاهة وترك العمل.
وقال بايدن متحدثا أمام تجمهر النقابات في مدينة فيلادلفيا، بمناسبة عيد العمال، اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، يقولون أن بايدن هذا، أصبح عجوزًا، أريدكم أن تعملوا أن الشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".
وأضاف: "لطالما مارست ذلك (العمل السياسي/ الترشح للرئاسة) لفترة أطول من أي شخص آخر، وخمنوا ماذا، سأستمر في القيام بذلك بمساعدتكم".
واشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 25 أغسطس/ آب الماضي، من إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا.
وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".
وأوضح
ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".