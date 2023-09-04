https://sputnikarabic.ae/20230904/إعلام-بايدن-يشعر-بخيبة-أمل-سببها-الرئيس-الصيني-1080678748.html
إعلام: بايدن يشعر "بخيبة أمل" سببها الرئيس الصيني
إعلام: بايدن يشعر "بخيبة أمل" سببها الرئيس الصيني
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن أسفه لأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد لا يحضر قمة "مجموعة العشرين" في الهند. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:27+0000
2023-09-04T09:27+0000
2023-09-04T10:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
مجموعة العشرين
جو بايدن
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ونقلت وكالة "رويترز"، عن بايدن، قوله: "أشعر بخيبة أمل... لكنني أحضر للقائه (عن الرئيس الصيني)".ولم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الجمعة الماضية، أي معلومات في مؤتمره الصحفي حول ما إذا كان الرئيس الصيني سيسافر لحضور قمة "مجموعة العشرين" في الهند، بحسب قوله.وسيمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-بايدن-لا-يعتزم-لقاء-الرئيس-الصيني-بشكل-رسمي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1080605788.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, مجموعة العشرين, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, مجموعة العشرين, جو بايدن
إعلام: بايدن يشعر "بخيبة أمل" سببها الرئيس الصيني
09:27 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 10:02 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن أسفه لأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد لا يحضر قمة "مجموعة العشرين" في الهند.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن بايدن، قوله: "أشعر بخيبة أمل... لكنني أحضر للقائه (عن الرئيس الصيني)".
ولم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الجمعة الماضية، أي معلومات في مؤتمره الصحفي حول ما إذا كان الرئيس الصيني سيسافر لحضور قمة "مجموعة العشرين" في الهند، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يقوم الرئيس الصيني، جين بينغ، بالحضور شخصيا في القمة، إذ أعلن البيت الأبيض عن القيام بإجراء اتصالات مع الرئيس الصيني، منذ فترة طويلة من أجل حضوره القمة بشكل شخصي، التي ستعقد في سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة لـ"مجموعة العشرين"، في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، في العاصمة الهندية.
وسيمثل روسيا
في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.