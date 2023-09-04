https://sputnikarabic.ae/20230904/إعلام-بايدن-يشعر-بخيبة-أمل-سببها-الرئيس-الصيني-1080678748.html

إعلام: بايدن يشعر "بخيبة أمل" سببها الرئيس الصيني

إعلام: بايدن يشعر "بخيبة أمل" سببها الرئيس الصيني

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن أسفه لأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد لا يحضر قمة "مجموعة العشرين" في الهند. 04.09.2023, سبوتنيك عربي

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2023-09-04T09:27+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

مجموعة العشرين

جو بايدن

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن بايدن، قوله: "أشعر بخيبة أمل... لكنني أحضر للقائه (عن الرئيس الصيني)".ولم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الجمعة الماضية، أي معلومات في مؤتمره الصحفي حول ما إذا كان الرئيس الصيني سيسافر لحضور قمة "مجموعة العشرين" في الهند، بحسب قوله.وسيمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-بايدن-لا-يعتزم-لقاء-الرئيس-الصيني-بشكل-رسمي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1080605788.html

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