https://sputnikarabic.ae/20230904/بوتين-روسيا-تؤمن-اكتفائها-الذاتي-من-الطاقة-1080701896.html
بوتين: روسيا تؤمن اكتفائها الذاتي من الطاقة
بوتين: روسيا تؤمن اكتفائها الذاتي من الطاقة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تؤكد، أنها محمية من الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة وتحافظ على مواقع رئيسية في هذه الصناعة. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T18:25+0000
2023-09-04T18:25+0000
2023-09-04T18:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع حول تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مورمانسك: "بشكل عام، في الظروف الصعبة الحالية، لا تؤكد روسيا اكتفاءها الذاتي من الطاقة واستقلالها وحمايتها من الصدمات الخارجية فحسب، بل وتشغل أيضًا مواقع رئيسية في قطاع الطاقة العالمي، نحن نعمل دون أي مبالغة بثقة واكتفاء ذاتي". وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، في ي1 أغسطس/ آب، أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لشحنات الغاز اليومية عبر خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا" إلى الصين، في 31 تموز/ يوليو الماضي.وجاء في بيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة للشركة: "في 31 يوليو الماضي، تجاوز توريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب غاز قوة سيبيريا، مرة أخرى، الالتزامات التعاقدية اليومية. زودت غازبروم، جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين".وتتم عمليات التسليم في إطار اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء الغاز وبيعه بين شركة "غازبروم" وشركة "سي إن بي سي" الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20230904/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أهمية-التعاون-في-مجال-الغاز-واستخدام-العملات-الوطنية-في-التعاون-الثنائي--عاجل-1080683483.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تؤمن اكتفائها الذاتي من الطاقة
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تؤكد، أنها محمية من الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة وتحافظ على مواقع رئيسية في هذه الصناعة.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع حول تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مورمانسك: "بشكل عام، في الظروف الصعبة الحالية، لا تؤكد روسيا اكتفاءها الذاتي من الطاقة واستقلالها وحمايتها من الصدمات الخارجية فحسب، بل وتشغل أيضًا مواقع رئيسية في قطاع الطاقة العالمي، نحن نعمل دون أي مبالغة بثقة واكتفاء ذاتي".
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، في ي1 أغسطس/ آب، أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لشحنات الغاز اليومية عبر خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا" إلى الصين، في 31 تموز/ يوليو الماضي.
وجاء في بيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة للشركة: "في 31 يوليو الماضي، تجاوز توريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب غاز قوة سيبيريا، مرة أخرى، الالتزامات التعاقدية اليومية. زودت غازبروم، جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين".
وتتم عمليات
التسليم في إطار اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء الغاز وبيعه بين شركة "غازبروم" وشركة "سي إن بي سي" الصينية.