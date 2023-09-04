https://sputnikarabic.ae/20230904/بوتين-روسيا-تسعى-جاهدة-لبناء-علاقات-بناءة-مع-شركائها-الأجانب-1080679444.html
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لبناء علاقات بناءة مع شركائها الأجانب
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لبناء علاقات بناءة مع شركائها الأجانب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو تسعى جاهدة إلى بناء علاقات بناءة مع الشركاء الأجانب، وهي منفتحة على إجراء حوار واسع النطاق بشأن... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:44+0000
2023-09-04T09:44+0000
2023-09-04T09:44+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأشار الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن على موقع الكرملين الإلكتروني إلى أن "المنتدى أثبت نفسه كحدث دولي رسمي وتمثيلي يخلق فرصا للتواصل المباشر والهادف بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان".وأردف بوتين: "إن العنوان الرئيسي لهذا المنتدى، هو نحو التعاون والسلام والازدهار، ما يعكس رغبة روسيا في بناء علاقات بناءة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين".وتابع: "نواصل المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى بناء نظام للعلاقات بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا بعضا".وقال الرئيس الروسي إنه "من المهم تحديد سبل تشكيل سلاسل توريد جديدة، وضمان الأمن الغذائي".وتمنى بوتين للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي مناقشات بناءة ومثمرة وموفقة.
https://sputnikarabic.ae/20230904/أردوغان-يعتزم-خلال-لقائه-بوتين-إعلان-استعداد-بلاده-للتوسط-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1080670479.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لبناء علاقات بناءة مع شركائها الأجانب
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو تسعى جاهدة إلى بناء علاقات بناءة مع الشركاء الأجانب، وهي منفتحة على إجراء حوار واسع النطاق بشأن القضايا الملحة.
وأشار الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن على موقع الكرملين
الإلكتروني إلى أن "المنتدى أثبت نفسه كحدث دولي رسمي وتمثيلي يخلق فرصا للتواصل المباشر والهادف بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان".
وشدد على أن المنتدى "يتعامل تقليديا مع المهام الأكثر إلحاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من جوانب التفاعل وعلاقات التكامل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشاسعة".
وأردف بوتين: "إن العنوان الرئيسي لهذا المنتدى، هو نحو التعاون والسلام والازدهار، ما يعكس رغبة روسيا في بناء علاقات بناءة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين".
إن بلادنا منفتحة تمامًا على حوار واسع النطاق حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الإقليمي
وتابع: "نواصل المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى بناء نظام للعلاقات بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا بعضا".
وقال الرئيس الروسي إنه "من المهم تحديد سبل تشكيل سلاسل توريد جديدة، وضمان الأمن الغذائي".
وتمنى بوتين
للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي مناقشات بناءة ومثمرة وموفقة.