https://sputnikarabic.ae/20230904/تأخر-أكثر-من-20-رحلة-في-مطارات-موسكو-وإلغاء-8-أخرى-1080668749.html
تأخر أكثر من 20 رحلة في مطارات موسكو وإلغاء 8 أخرى
تأخر أكثر من 20 رحلة في مطارات موسكو وإلغاء 8 أخرى
تأخرت أكثر من 20 رحلة للمغادرة والوصول في مطارات فنوكوفو، دوموديدوفو، وشيريميتيفو في موسكو وتم إلغاء ثماني رحلات أخرى، وفقا لبيانات ياندكس. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T00:02+0000
2023-09-04T00:02+0000
2023-09-04T00:02+0000
موسكو
تأخر الرحلات
روسيا
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وفقا للمعلومات في الساعة 2.22 بتوقيت موسكو يوم الاثنين، تأخرت أربع رحلات في مطار فنوكوفو، وتم إلغاء نفس العدد من الرحلات الجوية.في دوموديدوفو، تأخرت 11 رحلة، وتم إلغاء أربع رحلات أخرى.أيضا، تأخرت ثماني رحلات في شيريميتيفو.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-ومقاطعة-كورسك--عاجل-1080668338.html
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موسكو, تأخر الرحلات, روسيا
موسكو, تأخر الرحلات, روسيا
تأخر أكثر من 20 رحلة في مطارات موسكو وإلغاء 8 أخرى
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تأخرت أكثر من 20 رحلة للمغادرة والوصول في مطارات فنوكوفو، دوموديدوفو، وشيريميتيفو في موسكو وتم إلغاء ثماني رحلات أخرى، وفقا لبيانات ياندكس.
وفقا للمعلومات في الساعة 2.22 بتوقيت موسكو يوم الاثنين، تأخرت أربع رحلات في مطار فنوكوفو
، وتم إلغاء نفس العدد من الرحلات الجوية.
في دوموديدوفو، تأخرت 11 رحلة، وتم إلغاء أربع رحلات أخرى.
أيضا، تأخرت ثماني رحلات في شيريميتيفو.