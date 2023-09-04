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https://sputnikarabic.ae/20230904/دراسة-حديثة-تثبت-فائدة-دواء-مرض-التصلب-اللويحي-في-علاج-أخطر-أمراض-الشيخوخة-1080679589.html
دراسة حديثة تثبت فائدة دواء "التصلب اللويحي" في علاج أخطر أمراض الشيخوخة
دراسة حديثة تثبت فائدة دواء "التصلب اللويحي" في علاج أخطر أمراض الشيخوخة
أشارت دراسة جديدة إلى أن الدواء الفموي المعتمد لعلاج مرض "التصلب اللويحي"، يمكن أن يكبح أيضًا الالتهاب الذي يُعتقد أنه يلعب دورًا في تطور مرض "ألزهايمر". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:56+0000
2023-09-04T10:21+0000
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حصل عقار "بونيسيمود" الصيدلي على تصريح لعلاج مرض "التصلب العصبي اللويحي" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة "الأدوية الأوروبية"، في عام 2021.أثبتت التجارب التي أجراها باحثون من جامعة كنتاكي، دليلا على أن الدواء يمنع النشاط المناعي المفرط في الجهاز العصبي، والذي يعتبر أنه يلعب دورا حاسما في ظهور الخرف، بحسب التجارب.تبدو النتائج مشجعة حتى الآن مع وجود دلائل واضحة على أن عقار الـ"بونيسيمود" يقلل من مسببات الالتهابات ويطلق إشارات مضادة للالتهابات تشجع الخلايا الدبقية الصغيرة على التهام كتل البروتين المزعجة والتشابكات في الدماغ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.إن إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لإبطاء أو حتى إرجاع الأعراض المنهكة لمرض "ألزهايمر" سرعان ما أصبحت أولوية عالمية.يقول الباحث الرئيسي في الدراسة عالم الأعصاب، إيرهارد بيبيريش: "نظرًا لأن هذا الدواء قيد الاستخدام السريري بالفعل لعلاج مرض التصلب المتعدد اللويحي، فهو متاح على الفور لاستخدامه في علاج مرض "ألزهايمر" أيضًا".
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

دراسة حديثة تثبت فائدة دواء "التصلب اللويحي" في علاج أخطر أمراض الشيخوخة

09:56 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 04.09.2023)
© Depositphotos.com / Andreusالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Depositphotos.com / Andreus
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أشارت دراسة جديدة إلى أن الدواء الفموي المعتمد لعلاج مرض "التصلب اللويحي"، يمكن أن يكبح أيضًا الالتهاب الذي يُعتقد أنه يلعب دورًا في تطور مرض "ألزهايمر".
حصل عقار "بونيسيمود" الصيدلي على تصريح لعلاج مرض "التصلب العصبي اللويحي" من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة "الأدوية الأوروبية"، في عام 2021.
أثبتت التجارب التي أجراها باحثون من جامعة كنتاكي، دليلا على أن الدواء يمنع النشاط المناعي المفرط في الجهاز العصبي، والذي يعتبر أنه يلعب دورا حاسما في ظهور الخرف، بحسب التجارب.

إنها مهمة الخلايا البيضاء التي تجوب الدماغ، والتي تسمى "الخلايا الدبقية الصغيرة"، المتمثلة بإزالة الكتل السامة في خلايا الدماغ، وقد تلعب وظائف المناعة أيضًا دورًا في تعزيز مرض "ألزهايمر"، إن لم تكن المتسبب فيه.

تبدو النتائج مشجعة حتى الآن مع وجود دلائل واضحة على أن عقار الـ"بونيسيمود" يقلل من مسببات الالتهابات ويطلق إشارات مضادة للالتهابات تشجع الخلايا الدبقية الصغيرة على التهام كتل البروتين المزعجة والتشابكات في الدماغ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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إن إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لإبطاء أو حتى إرجاع الأعراض المنهكة لمرض "ألزهايمر" سرعان ما أصبحت أولوية عالمية.

يعاني أكثر من 55 مليون شخص حول العالم من مرض الخرف، وبحلول منتصف القرن، من المتوقع أن يتضاعف الرقم ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 140 مليونًا، ومن المتوقع أن يحدث معظم هذا النمو في الدول النامية.

يقول الباحث الرئيسي في الدراسة عالم الأعصاب، إيرهارد بيبيريش: "نظرًا لأن هذا الدواء قيد الاستخدام السريري بالفعل لعلاج مرض التصلب المتعدد اللويحي، فهو متاح على الفور لاستخدامه في علاج مرض "ألزهايمر" أيضًا".
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