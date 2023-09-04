https://sputnikarabic.ae/20230904/مصدر-تركيا-تجري-مفاوضات-مع-الدول-الغربية-لإعادة-ربط-البنك-الزراعي-الروسي-بنظام-سويفت--عاجل-1080669352.html
مصدر: تركيا تجري مفاوضات مع الدول الغربية لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت
مصدر: تركيا تجري مفاوضات مع الدول الغربية لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت
أكد مصدر تركي، أن أنقرة أجرت مفاوضات مع الدول الغربية، حول إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T02:56+0000
2023-09-04T02:56+0000
2023-09-04T03:30+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
نظام سويفت
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أنقرة - سبوتنيك. وقال مصدر تركي مشارك في المفاوضات في تصريح لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن وجود مفاوضات بشأن إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، "نعم جرت مناقشات حول هذا الأمر. إن الحصول على ضمانات موثوقة من الشركاء الغربيين، ستعطي لنا أملا في أن تكلل جهودنا المتعلقة باستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود بالنجاح".وأضاف "لقد شرحنا موقفنا للشركاء الغربيين، وفي مفاوضاتنا مع الزملاء الروس، رأينا أن نهجنا متطابق، وشدد الجانب الروسي أيضا على أهمية الحصول على ضمانات واضحة وموثوقة".وأكد المصدر التركي، أن المحادثات المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، ستكون حاسمة بالنسبة لمصير صفقة الحبوب.
https://sputnikarabic.ae/20230902/وكالة-تركية-تكشف-تفاصيل-مقترحات-الأمم-المتحدة-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب--1080638425.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, نظام سويفت
روسيا, أخبار تركيا اليوم, نظام سويفت
مصدر: تركيا تجري مفاوضات مع الدول الغربية لإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت
02:56 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 03:30 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
أكد مصدر تركي، أن أنقرة أجرت مفاوضات مع الدول الغربية، حول إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت.
أنقرة - سبوتنيك. وقال مصدر تركي مشارك في المفاوضات في تصريح لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن وجود مفاوضات بشأن إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، "نعم جرت مناقشات حول هذا الأمر
. إن الحصول على ضمانات موثوقة من الشركاء الغربيين، ستعطي لنا أملا في أن تكلل جهودنا المتعلقة باستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود بالنجاح".
وأضاف "لقد شرحنا موقفنا للشركاء الغربيين، وفي مفاوضاتنا مع الزملاء الروس، رأينا أن نهجنا متطابق، وشدد الجانب الروسي أيضا على أهمية الحصول على ضمانات واضحة وموثوقة".
وأكد المصدر التركي، أن المحادثات المقرر إجراؤها، اليوم الاثنين، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، ستكون حاسمة بالنسبة لمصير صفقة الحبوب.