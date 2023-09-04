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https://sputnikarabic.ae/20230904/مقتل-150-مسلحا-من-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-وسط-الصومال-1080669917.html
مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال
مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال
قتل الجيش الصومالي 150 مسلحا من حركة الشباب الإرهابي، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم "مدق" وسط البلاد. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T04:37+0000
2023-09-04T04:37+0000
الصومال
العالم العربي
مقتل مسلحين
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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم "مدق".ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.وتعد حركة "الشباب" جماعة مسلحة مقرها الصومال، مرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، وتشن الجماعة عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230902/الصومال-مقتل-20-من-عناصر-حركة-الشباب-في-إقليم-شبيلي-السفلى-1080630360.html
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الصومال, العالم العربي, مقتل مسلحين
الصومال, العالم العربي, مقتل مسلحين

مقتل 150 مسلحا من حركة الشباب في عملية عسكرية وسط الصومال

04:37 GMT 04.09.2023
© AFP 2023 / HASAN ALI ELMIأفراد من الجيش في الصومال
أفراد من الجيش في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / HASAN ALI ELMI
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قتل الجيش الصومالي 150 مسلحا من حركة الشباب الإرهابي، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم "مدق" وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم "مدق".
ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
الصومال... مقتل 20 من عناصر حركة "الشباب" في إقليم شبيلي السفلى
2 سبتمبر, 09:56 GMT
وتعد حركة "الشباب" جماعة مسلحة مقرها الصومال، مرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، وتشن الجماعة عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
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