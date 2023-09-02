https://sputnikarabic.ae/20230902/الصومال-مقتل-20-من-عناصر-حركة-الشباب-في-إقليم-شبيلي-السفلى-1080630360.html
الصومال... مقتل 20 من عناصر حركة "الشباب" في إقليم شبيلي السفلى
الصومال... مقتل 20 من عناصر حركة "الشباب" في إقليم شبيلي السفلى
أعلن الجيش الوطني الصومالي وشركاؤه الدوليون، اليوم السبت، عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا من حركة "الشباب"، بما في ذلك زعماء التنظيم، في عمليات عسكرية مخطط لها. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T09:56+0000
2023-09-02T09:56+0000
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واستهدفت العمليات كبار قادة حركة "الشباب" الإرهابية ومسلحين آخرين، كانوا موجودين في أحد المنازل في منطقة توفيق، بمقاطعة كونتورواري، في قليم شبيلي السفلى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.وقال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن جيش بلاده يستهدف إرهابيي حركة "الشباب"، أينما كانوا في البلاد.وفي أواخر الشهر الماضي، قتل 13 عنصرا من حركة "الشباب" الصومالية، في غارة أمريكية.ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.وتعد حركة "الشباب" جماعة مسلحة مقرها الصومال، مرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، وتشن الجماعة عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الجيش-الصومالي-مقتل-27-من-مسلحي-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-1080419153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال... مقتل 20 من عناصر حركة "الشباب" في إقليم شبيلي السفلى
09:56 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الوطني الصومالي وشركاؤه الدوليون، اليوم السبت، عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا من حركة "الشباب"، بما في ذلك زعماء التنظيم، في عمليات عسكرية مخطط لها.
واستهدفت العمليات كبار قادة حركة "الشباب" الإرهابية ومسلحين آخرين، كانوا موجودين في أحد المنازل في منطقة توفيق، بمقاطعة كونتورواري، في قليم شبيلي السفلى، وفقا لوكالة
الأنباء الصومالية.
وقال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن جيش بلاده يستهدف إرهابيي حركة "الشباب"، أينما كانوا في البلاد.
وفي أواخر الشهر الماضي، قتل 13 عنصرا
من حركة "الشباب" الصومالية، في غارة أمريكية.
ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.
وتعد حركة "الشباب" جماعة مسلحة مقرها الصومال، مرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، وتشن الجماعة عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.