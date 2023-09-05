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أغلبية مجلس النواب الأمريكي تدعم بدء إجراءات العزل ضد بايدن
أغلبية مجلس النواب الأمريكي تدعم بدء إجراءات العزل ضد بايدن
قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، يوم الاثنين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدين لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T01:31+0000
2023-09-05T01:31+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
العالم
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وقالت غرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن أنا واثقة من أن لدينا عددًا كافيًا من الأصوات في مجلس النواب، عندما نعود في سبتمبر/أيلول، لبدء التحقيق في إجراءات العزل أخيرًا".يشار إلى أنه للموافقة على المبادرة في مجلس النواب، يجب أن يدعمها أكثر من نصف النواب.وفي بداية سبتمبر/ أيلول، أعلنت غرين أنه حان وقت بايدن لتقديم تفاصيل جميع الاتصالات باسمه أو باسماء مستعارة، وكشوفات البنوك، ومصادر الدخل، وسجل الزوار، وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ولاية ديلاوير، بالإضافة إلى "قائمة الأدوية التي تموها تدهوره العقلي".وفي وقت سابق، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي عن دعمه للتصويت على بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد بايدن في ضوء التقارير التي تشير إلى إمكانية بدء هذه الإجراءات دون التصويت.وأكد مكارثي أن المعلومات التي تم جمعها من قبل أعضاء الحزب الجمهوري تبرر بدء إجراءات العزل ضد بايدن، مشيرًا إلى تورط عائلة الرئيس الأمريكي في "ثقافة الفساد".وأشار إلى أنه يتعين استكشاف الاشتباه في الفساد المرتبط بالرئيس وابنه هانتر بايدن، مما يعزز إمكانية توسيع صلاحيات الكونغرس في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق فيما يتعلق بالرئيس.
https://sputnikarabic.ae/20230826/نائبة-جمهورية-تطالب-بالمسارعة-في-إجراءات-لعزل-بايدن-بعد-تصريحات-المدعي-العام-الأوكراني-السابق-1080431859.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم

أغلبية مجلس النواب الأمريكي تدعم بدء إجراءات العزل ضد بايدن

01:31 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، يوم الاثنين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدين لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت غرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن أنا واثقة من أن لدينا عددًا كافيًا من الأصوات في مجلس النواب، عندما نعود في سبتمبر/أيلول، لبدء التحقيق في إجراءات العزل أخيرًا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
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يشار إلى أنه للموافقة على المبادرة في مجلس النواب، يجب أن يدعمها أكثر من نصف النواب.
وفي بداية سبتمبر/ أيلول، أعلنت غرين أنه حان وقت بايدن لتقديم تفاصيل جميع الاتصالات باسمه أو باسماء مستعارة، وكشوفات البنوك، ومصادر الدخل، وسجل الزوار، وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ولاية ديلاوير، بالإضافة إلى "قائمة الأدوية التي تموها تدهوره العقلي".
وفي وقت سابق، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي عن دعمه للتصويت على بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد بايدن في ضوء التقارير التي تشير إلى إمكانية بدء هذه الإجراءات دون التصويت.
وأكد مكارثي أن المعلومات التي تم جمعها من قبل أعضاء الحزب الجمهوري تبرر بدء إجراءات العزل ضد بايدن، مشيرًا إلى تورط عائلة الرئيس الأمريكي في "ثقافة الفساد".
وأشار إلى أنه يتعين استكشاف الاشتباه في الفساد المرتبط بالرئيس وابنه هانتر بايدن، مما يعزز إمكانية توسيع صلاحيات الكونغرس في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق فيما يتعلق بالرئيس.
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