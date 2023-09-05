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إصابة زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا
إصابة زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفيروس كورونا. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T04:54+0000
2023-09-05T04:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض: "بعد أن ثبتت إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا، خضع الرئيس بايدن لاختبار كورونا هذا المساء وكانت نتيجته سلبية".وأضافت جان بيير أن بايدن سيخضع بانتظام هذا الأسبوع لاختبار فيروس كورونا ويراقب أي أعراض تظهر عليه.من جانبها، قالت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى، إليزابيث ألكسندر، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إكس"، إن جيل بايدن تعاني حالياً من أعراض خفيفة، وستبقى في مقر إقامتها في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير الأمريكية.وأُصيبت جيل بايدن في 16 آب/أغسطس العام الماضي بفيروس كورونا، بينما أُصيب الرئيس الأميركي نفسه بالمرض في 30 تموز/يوليو من نفس العام.
https://sputnikarabic.ae/20210226/زوجة-بايدن-تكشف-عما-ستفعله-بعد-نهاية-فيروس-كورونا-وتوجه-نصيحة-لنساء-العالم-1048222150.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم

إصابة زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

04:54 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفيروس كورونا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض: "بعد أن ثبتت إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا، خضع الرئيس بايدن لاختبار كورونا هذا المساء وكانت نتيجته سلبية".
السيدة الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب جيل بايدن، الولايات المتحدة 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2021
زوجة بايدن تكشف عما ستفعله بعد اختفاء فيروس "كورونا"... وتوجه نصيحة لنساء العالم
26 فبراير 2021, 15:21 GMT
وأضافت جان بيير أن بايدن سيخضع بانتظام هذا الأسبوع لاختبار فيروس كورونا ويراقب أي أعراض تظهر عليه.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى، إليزابيث ألكسندر، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إكس"، إن جيل بايدن تعاني حالياً من أعراض خفيفة، وستبقى في مقر إقامتها في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير الأمريكية.
وأُصيبت جيل بايدن في 16 آب/أغسطس العام الماضي بفيروس كورونا، بينما أُصيب الرئيس الأميركي نفسه بالمرض في 30 تموز/يوليو من نفس العام.
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