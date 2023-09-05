https://sputnikarabic.ae/20230905/الإمارات-تعلن-عن-استثمارات-بقيمة-45-مليار-دولار-بمجال-الطاقة-النظيفة-في-أفريقيا-1080710070.html
الإمارات تعلن عن استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار بمجال الطاقة النظيفة في أفريقيا
الإمارات تعلن عن استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار بمجال الطاقة النظيفة في أفريقيا
قررت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، الاستثمار بقيمة 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:00+0000
2023-09-05T09:00+0000
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وجاء إعلان الإمارات، خلال قمة المناخ التاريخية، التي استضافتها كينيا، وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28): "سنخصص 4.5 مليار دولار... لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة القابلة للتمويل في هذه القارة المهمة للغاية".يشار إلى أن إمارة دبي الخليجية ستستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في أواخر الخريف وأوائل الشتاء المقبلين.وتخطط الإمارات العربية المتحدة لاستثمار نحو 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة حول العالم، وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون الإماراتيون بضخ مبلغ مماثل في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230904/ولي-العهد-السعودي-يؤسس-منظمة-عالمية-لمساعدة-الدول-التي-تواجه-تحديات-بشأن-المياه-1080688238.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أفريقيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أفريقيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الإمارات تعلن عن استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار بمجال الطاقة النظيفة في أفريقيا
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قررت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، الاستثمار بقيمة 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا.
وجاء إعلان الإمارات، خلال قمة المناخ التاريخية، التي استضافتها كينيا، وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لصحيفة
"البيان" الإماراتية.
وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28): "سنخصص 4.5 مليار دولار... لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة القابلة للتمويل في هذه القارة المهمة للغاية".
يشار إلى أن إمارة دبي الخليجية ستستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28
" في أواخر الخريف وأوائل الشتاء المقبلين.
وتخطط الإمارات العربية المتحدة لاستثمار نحو 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة حول العالم، وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون الإماراتيون بضخ مبلغ مماثل في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم.