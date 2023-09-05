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https://sputnikarabic.ae/20230905/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الجنائية-الدولية-بتحمل-مسؤولياتها-لمحاكمة-مجرمي-الحرب-الإسرائيليين-1080708184.html
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T07:58+0000
2023-09-05T07:58+0000
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وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين"، محذرة من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها".واعتبرت الخارجية، أن "هذه الجريمة المدانة هي جريمة حرب ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا".وشددت الوزارة، على أنها "ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية التي طالبتها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم".وقُتل شاب وأصيب عدد آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس قرب طولكرم، واندلعت اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230905/فلسطين-تدعو-أمريكا-للتدخل-فورا-لوقف-الاقتحامات-الإسرائيلية-وعدم-الاكتفاء-بسياسة-التصريحات-1080707890.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

07:58 GMT 05.09.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبرTelegramNabd
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس شرق طولكرم".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين"، محذرة من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها".
واعتبرت الخارجية، أن "هذه الجريمة المدانة هي جريمة حرب ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا".
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
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07:33 GMT
وشددت الوزارة، على أنها "ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية التي طالبتها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم".
وقُتل شاب وأصيب عدد آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس قرب طولكرم، واندلعت اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب الآليات العسكرية الإسرائيلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.
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