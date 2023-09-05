https://sputnikarabic.ae/20230905/الكرملين-لا-خطط-للتوصل-إلى-أي-اتفاقيات-محددة-من-محادثات-بوتين-وأردوغان-1080711019.html

الكرملين: لا خطط للتوصل إلى أي اتفاقيات محددة من محادثات بوتين وأردوغان

الكرملين: لا خطط للتوصل إلى أي اتفاقيات محددة من محادثات بوتين وأردوغان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T09:18+0000

2023-09-05T09:18+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأضاف: "لا توجد خطط للتوصل إلى أي اتفاقيات محددة، وكان الهدف الرئيسي أمس هو ضبط المواقف حول مجموعة غنية جدا من علاقاتنا الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية المعروفة ونقل مواقف الطرفين لبعضهما البعض، وقد تحقق هذا الهدف، وجرت مفاوضات بناءة ومثمرة للغاية، ولم يكن مرجحا التوصل إلى أي اتفاقات ملموسة".وتابع بيسكوف أن "اتفاقيات الحبوب هي عملية متعددة الأطراف، ومن غير المرجح بعد إمكانية الاتفاق على شيء محدد".وأردف موضحا: "لم يكن من الممكن التوصل إلى أي اتفاقيات محددة، وبالنسبة لصفقة الحبوب، فهذا هو موقف دول الغرب الجماعي، التي ترفض الوفاء ببنود صفقة البحر الأسود منذ فترة طويلة، ولهذا السبب فإن استمرارها غير ممكن، لذلك هنا بطبيعة الحال، الأمر يتعلق بأطراف أخرى، فمن غير الممكن ببساطة الاتفاق على شيء ما".كما أشار المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما أمس الاثنين، عن هجمات الزوارق المسيرة على السفن التي تحرس خطوط أنابيب الغاز، وصدها بنجاح.وأكد دميتري بيسكوف، في تصريحاته أنه "لا يمكن لروسيا أن تأخذ في الاعتبار الاحتجاجات في اليابان فيما يتعلق بالاحتفال بيوم النصر على اليابان المفعمة بالعسكرة.. هذا تاريخنا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استقبل أمس الاثنين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي.وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية خلال العام الماضي، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة.وشددت موسكو على أن قرار تعليق مشاركتها في الصفقة يعود إلى حقيقة أن الجزء المتعلق بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية من الاتفاق لم يتم الوفاء به، وخاصة فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" وفتح خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.

https://sputnikarabic.ae/20230905/مصدر-بالرئاسة-التركية-لا-توجد-معلومات-حول-عقد-لقاء-جديد-بين-أردوغان-وبوتين-1080711102.html

https://sputnikarabic.ae/20230830/الكرملين-اجتماع-بوتين-وأردوغان-سيعقد-قريبا-1080550178.html

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