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https://sputnikarabic.ae/20230905/بلد-عربي-أفريقي-يتصدر-قائمة-الدول-الأكثر-شعبية-لدى-السياح-الروس-1080722225.html
بلد عربي أفريقي يتصدر قائمة الدول الأكثر شعبية لدى السياح الروس
بلد عربي أفريقي يتصدر قائمة الدول الأكثر شعبية لدى السياح الروس
شهدت العطلة الصيفية للمواطنين الروس نشاطا كبيرا، لكن جغرافية اهتماماتهم تغيرت، متوجهين في كثير من الأحيان إلى بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط أكثر من الدول... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T13:07+0000
2023-09-05T13:07+0000
السياحة
العالم العربي
روسيا
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وبحسب إحصائية لشركة "ميغافون" الروسية، التي أجرت دراسة للمشتركين في خاصية "التجوال"، توصلت خلالها إلى ارتفاع أعداد السياح الروس المتوجهين إلى أفريقيا، في الفترة الممتدة من 1 يونيو/ حزيران، إلى 25 أغسطس/ آب.ليرتفع عدد المسافرين إلى تونس لـ3.5 مرات، وتعود مصر لقائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية.وارتفعت نسبة السياح الروس لمثل هذا الوقت من السنة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 37%، لترتفع في المملكة العربية السعودية بنسبة 123% وإيران بنسبة 115%.وأشار التقرير لانخفاض نسبة السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم السياحية في الجزر.
https://sputnikarabic.ae/20230805/المغرب-وجنوب-إفريقيا-ومصر-من-أكثر-الدول-الأفريقية-شعبية-بين-السياح-الروس-1079807189.html
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السياحة, العالم العربي, روسيا
السياحة, العالم العربي, روسيا

بلد عربي أفريقي يتصدر قائمة الدول الأكثر شعبية لدى السياح الروس

13:07 GMT 05.09.2023
© Sputnik . Katia Teamaالسياحة في تونس
السياحة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Katia Teama
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شهدت العطلة الصيفية للمواطنين الروس نشاطا كبيرا، لكن جغرافية اهتماماتهم تغيرت، متوجهين في كثير من الأحيان إلى بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط أكثر من الدول الأوروبية.
وبحسب إحصائية لشركة "ميغافون" الروسية، التي أجرت دراسة للمشتركين في خاصية "التجوال"، توصلت خلالها إلى ارتفاع أعداد السياح الروس المتوجهين إلى أفريقيا، في الفترة الممتدة من 1 يونيو/ حزيران، إلى 25 أغسطس/ آب.
ليرتفع عدد المسافرين إلى تونس لـ3.5 مرات، وتعود مصر لقائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية.

حيث زاد عدد السياح القادمين من روسيا هذا الصيف بنسبة 176%. في الصيف الماضي، كانت مصر في المركز السابع فقط من حيث الشعبية بين الروس، وأعادها موسم 2023 إلى قائمة أفضل 5 وجهات لقضاء العطلات الأجنبية، وكانت تونس وجهة أفريقية متنامية أخرى للسياحة الصيفية، حيث استقبلت 3.5 أضعاف عدد السياح من روسيا.

وارتفعت نسبة السياح الروس لمثل هذا الوقت من السنة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 37%، لترتفع في المملكة العربية السعودية بنسبة 123% وإيران بنسبة 115%.
سياحة اليخوت الأجنبية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
مجتمع
المغرب وجنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية شعبية لدى السياح الروس
5 أغسطس, 07:15 GMT
وأشار التقرير لانخفاض نسبة السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم السياحية في الجزر.
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