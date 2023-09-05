https://sputnikarabic.ae/20230905/دراسة-بقايا-القهوة-تسهم-في-إنتاج-خرسانة-بناء-أكثر-متانة-1080737455.html
دراسة: بقايا القهوة تسهم في إنتاج خرسانة بناء أكثر متانة
دراسة: بقايا القهوة تسهم في إنتاج خرسانة بناء أكثر متانة
توصل باحثون في أستراليا، إلى أنه بالإمكان إنتاج خرسانة أقوى بنسبة 30%، عن طريق معالجة وإضافة بقايا القهوة المتفحمة "الثفل" لها. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T15:09+0000
2023-09-05T15:09+0000
2023-09-05T15:09+0000
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واكتشفوا في دراستهم المنشورة في مجلة "Cleaner Production"، أنه لا يمكن إضافة المنتجات العضوية مثل القهوة المطحونة، إلى الخرسانة مباشرة، لأنها تسرب مواد كيميائية تضعف قوة مواد البناء، لكن مع استخدامهم مستويات طاقة منخفضة، قام الفريق بتسخين مخلفات القهوة إلى أكثر من 350 درجة مئوية، مع حرمانها من الأكسجين.وتسمى هذه العملية بـ"التحلل الحراري"، والتي يتم فيها تكسير الجزيئات العضوية، ما ينتج في النهاية فحم مسامي وغني بالكربون يسمى الفحم الحيوي، والذي يمكن أن يشكل روابط مع مصفوفة الأسمنت، وبالتالي يدمج نفسه فيه.وحاول مؤلفو الدراسة إجراء التحليل الحراري لرواسب القهوة عند درجة حرارة 500 درجة مئوية، لكنهم توصلوا إلى أن جزيئات الفحم الحيوي الناتجة عنها لم تكن بالقوة نفسها.ويحذر الباحثون في بحثهم العملي من أنهم ما زالوا بحاجة إلى تقييم المتانة الطويلة المدى لمنتجهم الأسمنتي، مشيرين إلى أنهم يعملون حاليا على اختبار كيفية أداء أسمنت القهوة الهجين، في ظل دورات التجميد/ الذوبان، وامتصاص الماء، والسحجات، والعديد من الضغوطات الأخرى.وينتج العالم سنويا كمية مذهلة من نفايات القهوة على مستوى العالم، تبلغ 10 مليارات كيلوغرام، وينتهي معظمها في مدافن النفايات.ويشكل التخلص من النفايات العضوية تحديا بيئيا، لأنها ينبعث منها كميات كبيرة من غازات الدفيئة، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، ما يسهم في التغير المناخي.
https://sputnikarabic.ae/20230803/اكتشاف-فائدة-غريبة-لأحد-أصناف-القهوة-مرتبطة-بـتاو-المخ-1079762390.html
https://sputnikarabic.ae/20230705/دراسة-شرب-القهوة-يحفز-الإنسان-للانتقال-من-وضع-الراحة-إلى-العمل-1078755950.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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منوعات, علوم, الأخبار, العالم
منوعات, علوم, الأخبار, العالم
دراسة: بقايا القهوة تسهم في إنتاج خرسانة بناء أكثر متانة
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توصل باحثون في أستراليا، إلى أنه بالإمكان إنتاج خرسانة أقوى بنسبة 30%، عن طريق معالجة وإضافة بقايا القهوة المتفحمة "الثفل" لها.
واكتشفوا في دراستهم المنشورة في مجلة
"Cleaner Production"، أنه لا يمكن إضافة المنتجات العضوية مثل القهوة المطحونة، إلى الخرسانة مباشرة، لأنها تسرب مواد كيميائية تضعف قوة مواد البناء، لكن مع استخدامهم مستويات طاقة منخفضة، قام الفريق بتسخين مخلفات القهوة إلى أكثر من 350 درجة مئوية، مع حرمانها من الأكسجين.
وتسمى هذه العملية بـ"التحلل الحراري"، والتي يتم فيها تكسير الجزيئات العضوية، ما ينتج في النهاية فحم مسامي وغني بالكربون يسمى الفحم الحيوي، والذي يمكن أن يشكل روابط مع مصفوفة الأسمنت، وبالتالي يدمج نفسه فيه.
وحاول مؤلفو الدراسة إجراء التحليل الحراري لرواسب القهوة عند درجة حرارة 500 درجة مئوية، لكنهم توصلوا إلى أن جزيئات الفحم الحيوي الناتجة عنها لم تكن بالقوة نفسها.
ويحذر الباحثون في بحثهم العملي من أنهم ما زالوا بحاجة إلى تقييم المتانة الطويلة المدى لمنتجهم الأسمنتي، مشيرين إلى أنهم يعملون حاليا على اختبار كيفية أداء أسمنت القهوة الهجين، في ظل دورات التجميد/ الذوبان، وامتصاص الماء، والسحجات، والعديد من الضغوطات الأخرى.
وينتج العالم سنويا كمية مذهلة من نفايات القهوة على مستوى العالم، تبلغ 10 مليارات كيلوغرام، وينتهي معظمها في مدافن النفايات.
ويشكل التخلص من النفايات العضوية تحديا بيئيا، لأنها ينبعث منها كميات كبيرة من غازات الدفيئة، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، ما يسهم في التغير المناخي
.