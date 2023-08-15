https://sputnikarabic.ae/20230815/الرئيس-البرازيلي-نأمل-أن-تتصدى-قمة-بريكس-2023-لعدم-المساواة-والتغير-المناخي-1080115834.html

الرئيس البرازيلي: نأمل أن تتصدى قمة بريكس 2023 لعدم المساواة والتغير المناخي

الرئيس البرازيلي: نأمل أن تتصدى قمة بريكس 2023 لعدم المساواة والتغير المناخي

كشف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن أبرز الموضوعات من وجهة نظره، التي يجب أن تتصدى لها قمة بريكس المقبلة، والمنعقدة خلال الشهر الجاري. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T15:48+0000

2023-08-15T15:48+0000

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وأكد دا سيلفا، أمس الاثنين، خلال برنامجه الأسبوعي "حوار مع الرئيس"، الذي بثته وسائل الإعلام المملوكة للدولة، أنه يجب على الدول المتقدمة أن تعمل "بشكل عاجل" على معالجة مثل هذه القضايا المتعلقة بعدم المساواة، والحوكمة العالمية، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وأشار إلى أنه "لمواجهة تغير المناخ، تعتقد البرازيل أنه من الضروري للدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة على حماية غاباتها المهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي من الاستغلال".وتابع الرئيس البرازيلي موضحا: "هذا هو سداد الدين الذي يدينون به لكوكب الأرض، لذا سددوا ديونكم الآن، حتى نتمكن من الحفاظ على غاباتنا، من خلال توفير فرص العمل والظروف لتحسين حياة الناس".وسيحضر قمة بريكس، التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وأعلنت مجموعة "بريكس" في العام الماضي 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

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