https://sputnikarabic.ae/20230905/رئيس-الوزراء-العراقي-يصل-إلى-كربلاء-لمتابعة-زيارة-الأربعينية-1080742413.html
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى كربلاء لمتابعة زيارة "الأربعينية"
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى كربلاء لمتابعة زيارة "الأربعينية"
قام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى محافظة كربلاء لمتابعة الخطة الأمنية والخدمات التي تقدمها السلطات العراقية لزوار... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T19:42+0000
2023-09-05T19:42+0000
2023-09-05T19:42+0000
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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة كربلاء للمتابعة والإشراف على الخطة الأمنية الخاصة بـ"الزيارة الأربعينية".ويشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية قد أكدت، الثلاثاء الماضي، وصول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة "أربعينية الإمام الحسين"، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن اللواء سعد معن، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العراقية، قوله بأن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن عبر المنافذ البرية والمطارات.ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن الخطة المخصصة للزيارة تسير بسلاسة عالية تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الداخلية.وأضاف معن أن عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد، باستثناء وقوع بعض الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة، ما استدعى اتخاذ إجراءات من بينها توزيع قوات أمنية على الشوارع الرئيسية لتأمين الطرق ومنع تكرار الحوادث.ويذكر أن زيارة "أربعينية الإمام الحسين" تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية التي يحرص ملايين المسلمين على إحيائها، وذلك عبر الذهاب إلى مدينة كربلاء مشيا على الأقدام.
https://sputnikarabic.ae/20230829/العراق-يعلن-دخول-أكثر-من-مليوني-وافد-لزيارة-الأربعين-1080541221.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى كربلاء لمتابعة زيارة "الأربعينية"
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قام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى محافظة كربلاء لمتابعة الخطة الأمنية والخدمات التي تقدمها السلطات العراقية لزوار المحافظة.
ونقلت قناة
"السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة كربلاء للمتابعة والإشراف على الخطة الأمنية الخاصة بـ"الزيارة الأربعينية".
ويشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية قد أكدت، الثلاثاء الماضي، وصول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة "أربعينية الإمام الحسين"، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن اللواء سعد معن، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العراقية، قوله بأن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن عبر المنافذ البرية والمطارات.
ولفت المسؤول الأمني العراقي
إلى أن الخطة المخصصة للزيارة تسير بسلاسة عالية تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الداخلية.
وأضاف معن أن عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد، باستثناء وقوع بعض الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة، ما استدعى اتخاذ إجراءات من بينها توزيع قوات أمنية على الشوارع الرئيسية لتأمين الطرق ومنع تكرار الحوادث.
ويذكر أن زيارة "أربعينية الإمام الحسين"
تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية التي يحرص ملايين المسلمين على إحيائها، وذلك عبر الذهاب إلى مدينة كربلاء مشيا على الأقدام.