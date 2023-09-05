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https://sputnikarabic.ae/20230905/صحيفة-فرنسا-تتفاوض-مع-النيجر-لإخراج-قواتها-العسكرية-من-هناك-1080718643.html
صحيفة: فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية
صحيفة: فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية
أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات الفرنسية بدأت محادثات مع قادة المجلس الانتقالي في النيجر، لسحب قواتها من هذا". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:36+0000
2023-09-05T12:39+0000
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وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "باريس تدرس نقل بعض قواتها من النيجر إلى تشاد، أو إعادتها إلى فرنسا"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا".وكان رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، قد شدد على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن "هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة".وقال الأمين زين في كلمة متلفزة، إن "بلاده ترغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا، نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس، ترتكب تصرفات غير مقبولة"، معربا عن أمله في لقاء الرئيس السابق محمد بازوم، بحسب قوله.من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي،على أن "سفير بلاده لدى النيجر، سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين".وأكد ماكرون أن "فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم"، مشددا على أنه "جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة".واتهم القضاء في النيجر، في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية".وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدًا أن "السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة".
https://sputnikarabic.ae/20230826/فرنسا-المجلس-العسكري-في-النيجر-ليس-لديه-أهلية-للمطالبة-بمغادرة-سفيرنا-1080429429.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

صحيفة: فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية

12:36 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 05.09.2023)
© AP Photo / Sam Mednickالوضع في النيجر - قوات الدرك النيجيري يوفر الأمن في المنطقة
الوضع في النيجر - قوات الدرك النيجيري يوفر الأمن في المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
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أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "السلطات الفرنسية بدأت محادثات مع قادة المجلس الانتقالي في النيجر، لسحب قواتها من هذا".
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن "باريس تدرس نقل بعض قواتها من النيجر إلى تشاد، أو إعادتها إلى فرنسا"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا".
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وكان رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، قد شدد على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن "هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة".
وقال الأمين زين في كلمة متلفزة، إن "بلاده ترغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا، نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس، ترتكب تصرفات غير مقبولة"، معربا عن أمله في لقاء الرئيس السابق محمد بازوم، بحسب قوله.
من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي،على أن "سفير بلاده لدى النيجر، سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين".
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وأكد ماكرون أن "فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم"، مشددا على أنه "جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة".
واتهم القضاء في النيجر، في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية".
وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدًا أن "السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة".
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