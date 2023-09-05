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https://sputnikarabic.ae/20230905/قتيل-وجرحى-ودمار-كبير-إثر-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لمخيم-نور-شمس-في-طولكرم-صور-وفيديو-1080717764.html
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس في طولكرم... صور وفيديو
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس في طولكرم... صور وفيديو
قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:01+0000
2023-09-05T12:18+0000
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وأكد مستشفى ثابت الحكومي مقتل الشاب، عايد أبو حرب، إثر إطلاق القوات الاسرائيلية عيارا ناريا على رأسه، ووصول مزيد من الإصابات إلى المستشفى بعد عملية الاقتحام الإسرائيلية.وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي اقتحمت المنطقة من عدة محاور، وشرعت في تدمير الشوارع والطرقات، بينها المدخل الرئيسي للمدينة، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين ونشرت قناصتها على أسطحها، ودمرت الجرافات الاسرائيلية الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.من ناحيته، يقول رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، طه الإيراني، لـ"سبوتنيك": وعقب اقتحام المخيم بواسطة عشرات الآليات، دارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، ليقتل الشاب عايد أبو حرب، ويصاب عدد من الشبان نقلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي.وتعد هذه العملية العسكرية في مخيم نور شمس، هي الأطول بين العمليات التي شهدها المخيم في السنوات السابقة، حيث استمرت المواجهات لنحو 5 ساعات، ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال مطلوبين فلسطينيين خلال العملية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري, фото, تقارير سبوتنيك

قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس في طولكرم... صور وفيديو

12:01 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 05.09.2023)
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حصري
قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية.
وأكد مستشفى ثابت الحكومي مقتل الشاب، عايد أبو حرب، إثر إطلاق القوات الاسرائيلية عيارا ناريا على رأسه، ووصول مزيد من الإصابات إلى المستشفى بعد عملية الاقتحام الإسرائيلية.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي اقتحمت المنطقة من عدة محاور، وشرعت في تدمير الشوارع والطرقات، بينها المدخل الرئيسي للمدينة، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين ونشرت قناصتها على أسطحها، ودمرت الجرافات الاسرائيلية الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
قتيل وجرحى ودمار كبير إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور الشمس في طولكرم
من ناحيته، يقول رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، طه الإيراني، لـ"سبوتنيك":
"الدمار الذي لحق بالمخيم كبير جدا، الشارع الرئيسي دُمر وعدد من المركبات والمحال التجارية، وبيوت المواطنين، ولم يسلم حتى المسجد والمركز الصحي من الدمار، وهذا الدمار والقتل والتنكيل أصبح سياسة يومية للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وعقب اقتحام المخيم بواسطة عشرات الآليات، دارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، ليقتل الشاب عايد أبو حرب، ويصاب عدد من الشبان نقلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي.
وتعد هذه العملية العسكرية في مخيم نور شمس، هي الأطول بين العمليات التي شهدها المخيم في السنوات السابقة، حيث استمرت المواجهات لنحو 5 ساعات، ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال مطلوبين فلسطينيين خلال العملية.
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