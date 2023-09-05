https://sputnikarabic.ae/20230905/مسؤول-روسي-يتحدث-عن-الدور-الذي-ستلعبه-قطر-في-صفقة-الحبوب-1080712364.html
مسؤول روسي يتحدث عن الدور الذي ستلعبه قطر في "صفقة الحبوب"
مسؤول روسي يتحدث عن الدور الذي ستلعبه قطر في "صفقة الحبوب"
قال أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي، إن "دور قطر في "صفقة الحبوب" سيتمثل بتمويل هذه العملية". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T10:19+0000
2023-09-05T10:19+0000
2023-09-05T10:42+0000
روسيا
العالم العربي
مصر
قطر
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104300/07/1043000711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3fb745f043ae0398e2322ff4e468119.jpg
أضاف زلوتشيفسكي في لقاء مع "سبوتنيك"، قائلا: "أنه وكما أعتقد سيكون دور قطر، من خلال صندوق نقدي لتمويل هذ العملية، وسيقومون(في قطر) بتمويل عملية المعالجة والنقل في تركيا، فروسيا تقدم هذه الحبوب مجانا ضمن "صفقة الحبوب".وحول إمكانية تقديم عرض خاص لجمهورية مصر العربية، التي تعتبر أحد كبار المستوردين للقمح الروسي، من خلال التعامل بالعملات الوطنية أو تقديم تسهيلات للدفع، قال زلوتشيفسكي: "يتم العمل على هذا الأمر وقد دخل مرحلة تجريبية، ولا يمكن حاليا التدوال به نظرًا لأن حجم التبادل التجاري بين البلدين غير متساو، فروسيا تقدم 5 أضعاف الحجم الذي تقدمه مصر في الميزان التجاري بين البلدين"، متسائلا: "أين سيتم استخدام العملة المصرية عند الدفع بالعملات الوطنية، وهذا يشكل مشكلة ويجب أن نقوم بحلها".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن "انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء".وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الواضح أن إنهاء الصفقة لم يؤثر على أسواق المواد الغذائية العالمية".وأضاف بوتين: "ننظر للعمل مع تركيا وقطر، لتوريد مليون طن من الحبوب كبديل "لصفقة الحبوب". هذه مساهمة لحل مشكلة الغذاء لدى الدول الأفريقية".
https://sputnikarabic.ae/20230904/بوتين-يكشف-عن-شرط-روسيا-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1080693400.html
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104300/07/1043000711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36b5be2d295797580772c033e754c482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, مصر, قطر, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم العربي, مصر, قطر, حصري, تقارير سبوتنيك
مسؤول روسي يتحدث عن الدور الذي ستلعبه قطر في "صفقة الحبوب"
10:19 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 10:42 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
حصري
قال أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي، إن "دور قطر في "صفقة الحبوب" سيتمثل بتمويل هذه العملية".
أضاف زلوتشيفسكي في لقاء مع "سبوتنيك"، قائلا: "أنه وكما أعتقد سيكون دور قطر، من خلال صندوق نقدي لتمويل هذ العملية، وسيقومون(في قطر) بتمويل عملية المعالجة والنقل في تركيا، فروسيا تقدم هذه الحبوب مجانا ضمن "صفقة الحبوب".
وحول إمكانية تقديم عرض خاص لجمهورية مصر العربية، التي تعتبر أحد كبار المستوردين للقمح الروسي، من خلال التعامل بالعملات الوطنية أو تقديم تسهيلات للدفع، قال زلوتشيفسكي: "يتم العمل على هذا الأمر وقد دخل مرحلة تجريبية، ولا يمكن حاليا التدوال به نظرًا لأن حجم التبادل التجاري بين البلدين غير متساو، فروسيا تقدم 5 أضعاف الحجم الذي تقدمه مصر في الميزان التجاري بين البلدين"، متسائلا: "أين سيتم استخدام العملة المصرية عند الدفع بالعملات الوطنية، وهذا يشكل مشكلة ويجب أن نقوم بحلها".
مضيفا: "بعد انضمام مصر لـ"بريكس" ربما يتم الاتفاق على عملة يتفق عليها الطرفان كاليوان مثلا أو عملة خاصة لـ"بريكس"، في حال ظهورها والتي ستحل هذه المشكلة".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن "انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء".
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الواضح أن إنهاء الصفقة لم يؤثر على أسواق المواد الغذائية العالمية".
وأضاف بوتين
: "ننظر للعمل مع تركيا وقطر، لتوريد مليون طن من الحبوب كبديل "لصفقة الحبوب". هذه مساهمة لحل مشكلة الغذاء لدى الدول الأفريقية".