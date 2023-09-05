https://sputnikarabic.ae/20230905/مستشار-النمسا-يقر-بأن-بلاده-لن-تستطيع-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1080704333.html
مستشار النمسا يقر بأن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي
مستشار النمسا يقر بأن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي
قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن شراء الغاز من روسيا "أمر غير سار من الناحية الأخلاقية"، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تجنب ذلك. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T03:43+0000
2023-09-05T03:43+0000
2023-09-05T03:43+0000
النمسا
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وقال نيهامر في مقابلة مع قناة ORF النمساوية: "الأولوية القصوى هي أمان إمدادات الطاقة. إذا تم انتهاكها، سيتم انهيار النظام وتعطيل الإنتاج وتعطيل توفير الطاقة للناس".وأضاف: "هذا أمر غير سار. أمر غير سار من الناحية الأخلاقية، ولكن هذا هو الواقع. وهذا واجبي كمستشار فيدرالي".وأشار المستشار إلى أن النمسا بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في العام الماضي، وأن الجمهورية تعمل على توسيع الإمدادات من خلال ألمانيا وإيطاليا لتكون لديها إمكانية استخدام مصادر جديدة.وأكد أيضًا أن شركة "أو أم في" النمساوية للنفط والغاز لديها عقود مع "غازبروم" لتوريد الغاز إلى النمسا حتى عام 2040، وأن فسخ هذه العقود من قبل الجمهورية سيكلف الكثير.وتنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، الذي يصل أيضًا إلى النمسا، في نهاية عام 2024. وسبق لرئيس شركة "أو أم في" النمساوية للطاقة السابق غيرهارد رويس أن قال إن النمسا يجب أن تستعد لعدم تلقي الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء العقد الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230215/النمسا-تزيد-من-واردات-الغاز-الروسي-1073556766.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
النمسا, أخبار النمسا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
النمسا, أخبار النمسا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مستشار النمسا يقر بأن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي
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قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن شراء الغاز من روسيا "أمر غير سار من الناحية الأخلاقية"، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تجنب ذلك.
وقال نيهامر في مقابلة مع قناة ORF النمساوية: "الأولوية القصوى هي أمان إمدادات الطاقة. إذا تم انتهاكها، سيتم انهيار النظام وتعطيل الإنتاج وتعطيل توفير الطاقة للناس".
وأضاف: "هذا أمر غير سار. أمر غير سار من الناحية الأخلاقية، ولكن هذا هو الواقع. وهذا واجبي كمستشار فيدرالي".
وأشار المستشار إلى أن النمسا بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في العام الماضي، وأن الجمهورية تعمل على توسيع الإمدادات من خلال ألمانيا وإيطاليا لتكون لديها إمكانية استخدام مصادر جديدة.
وأكد أيضًا أن شركة "أو أم في" النمساوية للنفط والغاز لديها عقود مع "غازبروم" لتوريد الغاز إلى النمسا
حتى عام 2040، وأن فسخ هذه العقود من قبل الجمهورية سيكلف الكثير.
وتنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، الذي يصل أيضًا إلى النمسا، في نهاية عام 2024. وسبق لرئيس شركة "أو أم في" النمساوية للطاقة السابق غيرهارد رويس أن قال إن النمسا يجب أن تستعد لعدم تلقي الغاز الروسي
عبر أوكرانيا بعد انتهاء العقد الحالي.