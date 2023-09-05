عربي
Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/مستشار-النمسا-يقر-بأن-بلاده-لن-تستطيع-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-1080704333.html
مستشار النمسا يقر بأن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي
مستشار النمسا يقر بأن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي
قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن شراء الغاز من روسيا "أمر غير سار من الناحية الأخلاقية"، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تجنب ذلك. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T03:43+0000
2023-09-05T03:43+0000
النمسا
أخبار النمسا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0b/1061076486_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cf3218c2511dc698f87c312fc20aa239.jpg
وقال نيهامر في مقابلة مع قناة ORF النمساوية: "الأولوية القصوى هي أمان إمدادات الطاقة. إذا تم انتهاكها، سيتم انهيار النظام وتعطيل الإنتاج وتعطيل توفير الطاقة للناس".وأضاف: "هذا أمر غير سار. أمر غير سار من الناحية الأخلاقية، ولكن هذا هو الواقع. وهذا واجبي كمستشار فيدرالي".وأشار المستشار إلى أن النمسا بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في العام الماضي، وأن الجمهورية تعمل على توسيع الإمدادات من خلال ألمانيا وإيطاليا لتكون لديها إمكانية استخدام مصادر جديدة.وأكد أيضًا أن شركة "أو أم في" النمساوية للنفط والغاز لديها عقود مع "غازبروم" لتوريد الغاز إلى النمسا حتى عام 2040، وأن فسخ هذه العقود من قبل الجمهورية سيكلف الكثير.وتنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، الذي يصل أيضًا إلى النمسا، في نهاية عام 2024. وسبق لرئيس شركة "أو أم في" النمساوية للطاقة السابق غيرهارد رويس أن قال إن النمسا يجب أن تستعد لعدم تلقي الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء العقد الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230215/النمسا-تزيد-من-واردات-الغاز-الروسي-1073556766.html
النمسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0b/1061076486_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_9d866a9b79096e7575bf22ece4403d76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النمسا, أخبار النمسا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
النمسا, أخبار النمسا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مستشار النمسا يقر بأن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي

03:43 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / STEFANIE LOOSالمستشار النمساوي، كارل نيهامر
المستشار النمساوي، كارل نيهامر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / STEFANIE LOOS
تابعنا عبرTelegramNabd
قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن شراء الغاز من روسيا "أمر غير سار من الناحية الأخلاقية"، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تجنب ذلك.
وقال نيهامر في مقابلة مع قناة ORF النمساوية: "الأولوية القصوى هي أمان إمدادات الطاقة. إذا تم انتهاكها، سيتم انهيار النظام وتعطيل الإنتاج وتعطيل توفير الطاقة للناس".
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
النمسا تزيد من واردات الغاز الروسي
15 فبراير, 13:02 GMT
وأضاف: "هذا أمر غير سار. أمر غير سار من الناحية الأخلاقية، ولكن هذا هو الواقع. وهذا واجبي كمستشار فيدرالي".
وأشار المستشار إلى أن النمسا بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في العام الماضي، وأن الجمهورية تعمل على توسيع الإمدادات من خلال ألمانيا وإيطاليا لتكون لديها إمكانية استخدام مصادر جديدة.
وأكد أيضًا أن شركة "أو أم في" النمساوية للنفط والغاز لديها عقود مع "غازبروم" لتوريد الغاز إلى النمسا حتى عام 2040، وأن فسخ هذه العقود من قبل الجمهورية سيكلف الكثير.
وتنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، الذي يصل أيضًا إلى النمسا، في نهاية عام 2024. وسبق لرئيس شركة "أو أم في" النمساوية للطاقة السابق غيرهارد رويس أن قال إن النمسا يجب أن تستعد لعدم تلقي الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء العقد الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала