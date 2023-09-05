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https://sputnikarabic.ae/20230905/نزوح-أكثر-من-7-ملايين-شخص-داخل-السودان-بسبب-النزاع-بين-الجيش-والدعم-السريع-1080737106.html
نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل السودان بسبب النزاع بين الجيش والدعم السريع
نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل السودان بسبب النزاع بين الجيش والدعم السريع
أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، تضاعف عدد النازحين داخليًا، منذ بداية الصراع في السودان، موضحة أن العدد بلغ حاليا نحو 7.1 مليون نازح. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T15:03+0000
2023-09-05T15:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنظمة، في بيان على موقعها: "هناك ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان، بينهم 3.8 مليون مشردون حديثًا، نتيجة للعنف الذي اندلع، في منتصف أبريل(نيسان الماضي)، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني".وأشارت المنظمة إلى أن "معظم النازحين داخليًا يتواجدون في ولايات نهر النيل، وشرق دارفور، وشمال وجنوب دارفور، وسنار، والنيل الأبيض".وأوضحت المنظمة أن "الصراع في السودان، تسبب في أزمة إنسانية حادة، حيث يتزايد نقص الغذاء والماء والأدوية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، بسبب تعطل طرق التجارة ومحدودية الوصول إليها".ولفتت المنظمة إلى أن "الاحتياجات في السودان، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يحتاج نحو 24.7 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، إلى المساعدات الإنسانية والحماية".منذ بداية أعمال العنف في أبريل الماضي، فر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، حيث استقبلت تشاد، أكبر عدد من اللاجئين، تليها مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى ثم ليبيا.
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار

نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل السودان بسبب النزاع بين الجيش والدعم السريع

15:03 GMT 05.09.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023
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أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، تضاعف عدد النازحين داخليًا، منذ بداية الصراع في السودان، موضحة أن العدد بلغ حاليا نحو 7.1 مليون نازح.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنظمة، في بيان على موقعها: "هناك ما يقرب من 7.1 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان، بينهم 3.8 مليون مشردون حديثًا، نتيجة للعنف الذي اندلع، في منتصف أبريل(نيسان الماضي)، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني".
وأشارت المنظمة إلى أن "معظم النازحين داخليًا يتواجدون في ولايات نهر النيل، وشرق دارفور، وشمال وجنوب دارفور، وسنار، والنيل الأبيض".
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وأوضحت المنظمة أن "الصراع في السودان، تسبب في أزمة إنسانية حادة، حيث يتزايد نقص الغذاء والماء والأدوية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، بسبب تعطل طرق التجارة ومحدودية الوصول إليها".
ولفتت المنظمة إلى أن "الاحتياجات في السودان، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يحتاج نحو 24.7 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، إلى المساعدات الإنسانية والحماية".
منذ بداية أعمال العنف في أبريل الماضي، فر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، حيث استقبلت تشاد، أكبر عدد من اللاجئين، تليها مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى ثم ليبيا.
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