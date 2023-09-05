https://sputnikarabic.ae/20230905/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-إغلاق-إسرائيل-لمعبر-كرم-أبو-سالم-عقاب-جماعي-1080736364.html

وزير الاقتصاد الفلسطيني: إغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم عقاب جماعي

وزير الاقتصاد الفلسطيني: إغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم عقاب جماعي

اعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد عسيلي، أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري "قرار عقاب جماعي"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على تل... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T14:37+0000

2023-09-05T14:37+0000

2023-09-05T14:37+0000

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غزة - سبوتنيك. وقال عسيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "القرار الإسرائيلي الجائر يضاف إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ العام 2007، وقد تسبب الحصار الإسرائيلي على غزة بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة".وأضاف أن "إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ الوحيد للقطاع، سيمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية".وحمّل وزير الاقتصادي الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية تداعيات هذا القرار، مشيرا إلى أنه يكبّد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعين والصناع من تسويق منتجاتهم، ما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإلغاء القرار.كما استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة القرار الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع، معتبرا القرار بمثابة عقوبات جماعية على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة وتفشي الفقر.وقدّرت وزارة الزراعة الفلسطينية الخسائر الناتجة عن إيقاف حركة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية وإسرائيل، بقرابة مليون شيكل يوميًا [نحو 260 ألف دولار]، معتبرة القرار ضمن سياسة إحكام وتشديد الحصار على القطاع.ومساء أمس الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مواد متفجرة، تقدر بعدة كيلوغرامات، خلال التفتيش الأمني للبضائع القادمة من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم.وعلى أثر ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي قرارًا بوقف مرور البضائع من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل حتى إشعار آخر.

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