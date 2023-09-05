https://sputnikarabic.ae/20230905/-أردوغان-يتحدث-عن-التطبيع-مع-سوريا-ويدعوها-إلى-التحرك-وفق-الحقائق-على-الأرض-1080713918.html

أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا ويدعوها إلى التحرك وفق الحقائق على الأرض

أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا ويدعوها إلى التحرك وفق الحقائق على الأرض

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره السوري بشار الأسد، "يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة "التركية - الروسية - الإيرانية - السورية" فيما يتعلق... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T11:06+0000

2023-09-05T11:06+0000

2023-09-05T11:06+0000

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ودعا أردوغان، خلال تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، "سوريا إلى التحرك وفق الحقائق على الأرض"، مشددا على أهمية أن "تبتعد(سوريا) عن التصرفات التي تلحق الضرر بهذا المسار".وأكد أنه "حتى الآن، لا يوجد موقف إيجابي من الجانب السوري تجاه جهود تطبيع العلاقات بين البلدين".وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكّد الخميس الماضي، أن "الانسحاب التركي من الأراضي السورية، أمر حتمي ولا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة".من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن بلاده "ترغب بإحلال السلام في سوريا"، مشيرًا إلى أن "صياغة دستور جديد لسوريا، واعتماده أهم مرحلة لإحلال السلام هناك".يذكر أنه في عام 2011، اندلع نزاع في سوريا، وانحازت تركيا التي كانت قبل هذا الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق، لكن في الآونة الأخيرة، بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا، أول محادثات منذ 11 عامًا، بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.

https://sputnikarabic.ae/20230820/تركيا-تعتزم-استئناف-الرحلات-السياحية-إلى-سوريا-1080254958.html

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