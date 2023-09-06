https://sputnikarabic.ae/20230906/إعلام-محمد-صلاح-ينافس-بنزيما-وهالاند-على-جائزة-الكرة-الذهبية-1080769814.html

إعلام: محمد صلاح ينافس بنزيما وهالاند على جائزة الكرة الذهبية

إعلام: محمد صلاح ينافس بنزيما وهالاند على جائزة الكرة الذهبية

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن القائمة المختصرة لمجموعة اللاعبين الأجانب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب "البالون دور" للعام 2023. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T19:32+0000

2023-09-06T19:32+0000

2023-09-06T19:32+0000

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وذكرت مجلة فرانس فوتبول، مساء اليوم الأربعاء، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين، حيث ينافس قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، كل من النجم الفرنسي كريم بنزيما، والنجم النرويجي آرلينغ هالاند، على تلك الجائزة.ونشرت المجلة الفرنسية الأسماء العشرين لللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة، حيث احتل قائد فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، المرتبة الخامسة في تلك القائمة، التي ترأسها اللاعب الكرواتي، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جوسكفو جفارديول.وجاء النجم الفرنسي، قائد فريق الاتحاد السعودي الحالي، كريم بنزيما، في المرتبة الرابعة من تلك القائمة.ويشار إلى أن بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق، ولاعب نادي الاتحاد السعودي حاليا، كان آخر اللاعبين المتوّجين بالكرة الذهبية، حيث تُوج بها في العام الماضي، للمرة الأولى في حياته.وفي سياق متصل، كشفت تقارير في وقت سابق، أن نادي اتحاد جدة السعودي قد عرض 100 مليون يورو على فريق ليفربول، مقابل التخلي عن محمد صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو، إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, منوعات