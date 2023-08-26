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https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-صلاح-ما-زال-متمسكا-بقرار-الرحيل-إلى-الدوري-السعودي-1080433395.html
إعلام: صلاح ما زال متمسكا بقرار الرحيل إلى الدوري السعودي
إعلام: صلاح ما زال متمسكا بقرار الرحيل إلى الدوري السعودي
أفادت تقارير صحفية سعودية، بعودة رئيس نادي "الاتحاد" السعودي، أنمار الحائلي، من إنجلترا دون أن يحصل على توقيع محمد صلاح، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T09:58+0000
2023-08-26T09:58+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
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ترتيب الدوري السعودي
اللاعب محمد صلاح
الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مصادر مطلعة، أن "محمد صلاح متمسك بالانضمام لـ"الاتحاد" رغم نفي وكيله الذي يرغب في الحصول على مبلغ مالي أعلى".وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الصفقة قد تُحسم في حالة واحدة وهي تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في "ليفربول"، بحسب وصفها، من أجل التخلي عن صلاح.يأتي هذا في وقت أكّد فيه، يورغن كلوب، مدرب "ليفربول"، استمرار محمد صلاح، مع "الريدز"، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى "الاتحاد" السعودي، بحسب قوله.وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عُقد يوم أمس الجمعة: "ليس هناك عرض رسمي للتعاقد مع صلاح، وإذا كان هناك عرض فالرد هو الرفض، وليس للبيع".وتشهد الرياضة السعودية، في الآونة الأخيرة، تغييرات هائلة خاصة بعد انضمام رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار، إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.وكان صندوق "الاستثمارات العامة"، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، قد استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي "الهلال" و"النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-محمد-صلاح-يوافق-على-الانضمام-لاتحاد-جدة-ويمنح-الضوء-الأخضر-للتفاوض-مع-ليفربول-1080087929.html
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رياضة, ليفربول, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, ليفربول, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي

إعلام: صلاح ما زال متمسكا بقرار الرحيل إلى الدوري السعودي

09:58 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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أفادت تقارير صحفية سعودية، بعودة رئيس نادي "الاتحاد" السعودي، أنمار الحائلي، من إنجلترا دون أن يحصل على توقيع محمد صلاح، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مصادر مطلعة، أن "محمد صلاح متمسك بالانضمام لـ"الاتحاد" رغم نفي وكيله الذي يرغب في الحصول على مبلغ مالي أعلى".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الصفقة قد تُحسم في حالة واحدة وهي تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في "ليفربول"، بحسب وصفها، من أجل التخلي عن صلاح.
يأتي هذا في وقت أكّد فيه، يورغن كلوب، مدرب "ليفربول"، استمرار محمد صلاح، مع "الريدز"، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى "الاتحاد" السعودي، بحسب قوله.
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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة "نيوكاسل" في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عُقد يوم أمس الجمعة: "ليس هناك عرض رسمي للتعاقد مع صلاح، وإذا كان هناك عرض فالرد هو الرفض، وليس للبيع".
وتشهد الرياضة السعودية، في الآونة الأخيرة، تغييرات هائلة خاصة بعد انضمام رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار، إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.
وكان صندوق "الاستثمارات العامة"، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، قد استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي "الهلال" و"النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.
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